Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbruch in Baunataler Einkaufszentrum – Täter erbeuten Zigaretten und Tresor – Zeugen gesucht

Baunatal (ots) – Zu einem Einbruch in ein Baunataler Einkaufszentrum ist es am Sonntagabend 04.10.2020 gekommen. Unbekannte Täter waren gewaltsam über eine Eingangstür in das Gebäude eingebrochen. Dort brachen sie anschließend die Türen eines Tababwarengeschäfts sowie eines Schlüsseldienstes auf und entwendeten offenbar gezielt Zigaretten. Auch einen Tresor hebelten die Einbrecher gewaltsam aus der Verankerung und nahmen ihn mit.

Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Durch die Auswertung der Sicherheitstechnik des Einkaufszentrums in der Fuldastraße und der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera lässt sich die Tatzeit inzwischen recht genau eingrenzen. Demnach hatten insgesamt drei maskierte und schwarz gekleidete Täter am Sonntagabend 04.10.2020 zwischen 22:00 und 22:10 Uhr agiert.

Die Einbrecher, bei denen es sich nach Einschätzung der Ermittler um professionelle Täter handelte, waren durchweg brachial vorgegangen. Sie brachen neben den Zugangstüren auch Schränke und Schubladen in den beiden Geschäften auf und durchsuchten diese.

Über die aufgebrochene Eingangstür traten sie dann wieder die Flucht nach draußen an, wo sie ihre Beute in einen Pkw luden und davonfuhren.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

11-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Hinweise auf flüchtigen Pkw erbeten

Niestetal (ots) – Bei einem Unfall, der sich am Samstagmittag in Niestetal ereignete, stürzte ein elfjähriger Junge von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Nach ersten Ermittlungen hatte ein unbekannter Pkw den Radfahrer zuvor überholt. Ob er hierbei von dem Auto geschnitten oder sogar touchiert wurde, konnte der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Junge nicht angeben. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gegen 12:30 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Elfjährige aus Niestetal mit seinem Fahrrad auf der Straße “Am Klei” bergab in Richtung Kastanienstraße unterwegs gewesen, als ihn der dunkle Pkw überholt hatte.

Nachdem der Junge vom Fahrrad gestürzt war, soll das Auto zunächst angehalten haben. Kurz danach sei der Fahrer des Wagens allerdings weitergefahren, ohne auszusteigen.

Der Elfjährige erlitt Verletzungen in Form eines ausgeschlagenen Zahns, einer blutenden Lippe und Schürfwunden. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Scheibe von Fahrplanvitrine zerstört

Bundespolizeiinspektion Kassel

Vellmar (ots) – Bislang unbekannte Täter haben an dem Bahnhaltepunkt Obervellmar-Osterberg/EKZ erneut die Scheibe einer Fahrplanvitrine eingeschlagen. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist nicht bekannt. Ein Bahnmitarbeiter hatte die Sachbeschädigung am Samstag (03.10.) gegen 18 Uhr festgestellt. Bereits am Montag (28.09.) wurde der Schaukasten durch Unbekannte zerstört.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dieser oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

