Schriftzug an Hausfassade, Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Freitag, 02.10.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 03.10.2020, 08:45 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte einen dem Anschein nach politisch motivierten Schriftzug an der Fassade eines Gebäudes in Hofheim hinterlassen. Die bislang unbekannten Täter besprühten die Hauswand der Lokalität in der Rheingaustraße mit einer rechtsmotivierten Parole und flüchteten. Die Reinigungskosten dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Der Regionale Staatsschutz der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Sachschaden bei Mülltonnenbrand, Sulzbach (Taunus), Sossenheimer Weg, Sonntag, 04.10.2020, 22:30 Uhr

(jn)In Sulzbach sind am Sonntagabend bei einem Feuer Mülltonnen sowie eine Hecke erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 22:30 Uhr meldete eine Anwohnerin das Feuer, woraufhin Feuerwehr und Polizei zum Brandort im Sossenheimer Weg fuhren. Im Verlauf des Brandes hatte bereits ein brennender Müllcontainer auf zwei weitere Abfallbehälter sowie eine Hecke übergegriffen. Gleichwohl konnte die Feuerwehr die Flammen zügig löschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Eine erste Inaugenscheinnahme des Brandortes erbrachte keine Hinweise auf die Ursache. Da ein vorsätzliches Inbrandsetzen nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt das Kommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei in Hofheim wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Polizei zu melden.

Vandalismusschaden am Weinstand, Flörsheim am Main, Artelbrückstraße, Nacht zum Samstag, 03.10.2020

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an einem Flörsheimer Weinstand verursacht. Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr und Samstagmorgen, 10:20 Uhr beschädigten die Unbekannten die Thekenplatte mit Steinen und stießen die Bierzeltgarnituren um.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06145 / 5476 – 0 bei der Flörsheimer Polizei.

Suzuki beschädigt, Kriftel, Meisenweg, Donnerstag, 01.10.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 04.10.2020, 14:00 Uhr

(jn)In Kriftel haben ein oder mehrere unbekannte Täter in den vergangenen Tagen einen Suzuki beschädigt. Der schwarze Wagen parkte seit Donnerstag im Meisenweg, als die Unbekannten das Fahrzeug zerkratzten und einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Berauscht zur Polizeistation, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Montag, 05.10.2020, 00:15 Uhr und 00:40 Uhr

(jn)Gleich zwei Autofahrern steht Ärger ins Haus, da sie in der zurückliegenden Nacht unter dem Einfluss berauschender Mittel am Verkehr teilgenommen haben. Um kurz nach Mitternacht fiel einer Streife in der Zeilsheimer Straße in Hofheim ein schwarzer VW auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Folge wurde der 42-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen, bei der sich zeigte, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Zudem ergaben sich eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, welche durch einen Drogenvortest bestätigt wurden. Dieser reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv. Des Weiteren wurden im Rahmen einer Durchsuchung des Pkw eine geringe Menge unterschiedlicher Drogen aufgefunden und sichergestellt. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Delinquent zur Polizeistation in Hofheim verbracht. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, sollte nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben werden. Für diese kontaktierte der 42-Jährige einen Bekannten, der sogleich mit dem entsprechenden Geldbetrag zur Polizeistation in Hofheim fuhr. Hier fiel den Polizeibeamten ein Alkoholgeruch auf, so dass auch der 34-jährige Überbringer der Sicherheitsleistung einen Atemalkoholtest durchführte. Die festgestellten 2,4 Promille hatten auch für ihn eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie ebenfalls eine Sicherheitsleistung zur Folge, da auch er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Schlechtes Gesamtpaket, Flörsheim am Main, Jahnstraße, Sonntag, 04.10.2020, 19:30 Uhr

(jn)Seit Sonntagabend ermittelt die Polizei in Flörsheim gegen einen 21-jährigen Flörsheimer, der im Verdacht steht, während einer Autofahrt gleich mehrere Verstöße begangen zu haben. Gegen 19:30 Uhr hatten die Polizisten den jungen Autofahrer in der Jahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Überprüfung stellten die Beamten nicht nur fest, dass dem 21-Jährigen die notwendige Fahrerlaubnis fehlte, sondern auch, dass sein Pkw nicht angemeldet war. Stattdessen waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen eines anderen Wagens montiert worden. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstößen gegen Pflichtversicherungsgesetz und Kraftsteuergesetz gefertigt.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 65719 Hofheim – Casteller Straße

Unfallzeit: Freitag, 02.10.2020 um 15:40 Uhr

Am gestrigen Nachmittag kam es in Hofheim-Diedenbergen zu einem Unfall zwischen einem Kraftradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Ein 34-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem Pkw die Casteller Straße aus Richtung Hofheim-Wallau kommend, in Fahrtrichtung Hofheim – Marxheim. Er beabsichtigte in den Dachsweg abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er den entgegenkommenden 18-jährigen Kraftradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw-Fahrer seinen Pkw unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch mit der Polizeistation Hofheim (06192/2079-0) in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65843 Sulzbach (Taunus) – Main-Taunus-Zentrum

Unfallzeit: Freitag, 02.10.2020 zwischen 15:30 Uhr – 17:30 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw, einen schwarzen BMW der 3er-Reihe, ordnungsgemäß und unbeschädigt im Parkhaus P6, auf der Ebene PE12, des Main-Taunus-Zentrums. Als er gegen 17:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Sachschaden am Heckflügel fest. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch mit der Polizeistation Eschborn (06196/9695-0) in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65239 Hochheim am Main – Frankfurter Straße – Toom Getränkemarkt

Unfallzeit: Freitag, 02.10.2020 zwischen 12:05 Uhr – 12:15 Uhr

Der Fahrzeugführer parkte seinen Pkw ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz des Getränkemarkts. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden am hinteren Kotflügel fest. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch mit der Polizeistation Flörsheim (06145/54760-0) in Verbindung zu setzten.

Trunkenheitsfahrt

Kontrollort: 65719 Hofheim am Taunus – Rheingaustraße

Kontrollzeit: 02.10.2020 – 19:00 Uhr

Am Freitagabend, 02.10.2020, gegen 19:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizeistation Hofheim, dass eine männliche Person Alkoholflaschen entsorgt habe und danach in einen Pkw gestiegen sei. Die männliche Person startete den Pkw und fuhr die Rheingaustraße entlang. Die Zeugin konnte beobachten, dass der Fahrzeugführer Fahrauffälligkeiten aufwies. Eine hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizeistation Hofheim konnte die Fahrt stoppen. Die Streifenbesatzung führte eine Kontrolle durch und stellte Alkohol im Atem fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert, welcher nicht mehr zum Führen eines Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr geeignet war. Der 58-jährige Pkw-Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Führerschein musste der 58-Jährige ebenfalls abgeben.

Personenkontrolle: Betäubungsmittel und Haftbefehl, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Samstag, 03.10.2020, 21:45 Uhr (fm) Im Rahmen einer Personenkontrolle stellen Beamte der Polizei Hofheim gestern Abend gleich mehrere Verstöße bei einem Mann fest. Der 43-Jährige wurde von einer Streife um 21:45 Uhr im Fußweg zur Unterführung am S-Bahnhof kontrolliert. Da er eine geringe Menge Kokain bei sich führte und keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Sicherheitsleistung erhoben. Bei der Überprüfung seiner Person wurde außerdem festgestellt, dass wegen eines bestehenden Haftbefehls noch eine weitere Geldzahlung geleistet werden musste.

Versuchter Diebstahl aus unverschlossenem PKW, Kelkheim, Berliner Ring, Sonntag, 04.10.2020, 02:45 Uhr (fm) Aus einem in Kelkheim geparkten, aber unverschlossenen PKW wurde in der vergangenen Nacht ein Regenschirm gestohlen. Zwei Zeugen beobachteten den Dieb, wie er den Kinderregenschirm, welcher auf der Rücksitzbank eines Toyotas lag, aus dem nicht abgeschlossenen Wagen entnahm. Beide Zeugen verfolgten den bislang unbekannten Täter, bis sie ihn im Bereich des Kelkheimer Busbahnhofes aus den Augen verloren. Der Mann kann nur beschrieben werden: dunkel gekleidet, People of Color, schwarzes & krauses Haar. Zwar konnte der mutmaßliche Täter auch im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden, dafür aber der bei der Flucht weggeworfene Regenschirm. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim entgegen (TEL: 06195 – 674940)

Versuchter Einbruch in Vereinshaus, Flörsheim am Main, Hauptstraße, Donnerstag, 01.10.2020, 23:00 Uhr – Freitag 02.10.2020, 12:00 Uhr (fm) Bislang unbekannte Täter versuchten in den letzten Tagen in ein Vereinsheim in Flörsheim einzubrechen. Nachdem sich der oder die Täter unberechtigt auf das Gelände des Sportvereins begaben, gingen sie ein mittels Rollladen gesichertes Seitenfester an. Dieses hielt jedoch Stand, sodass es nicht zu einem Eindringen in das Gebäude am Sportplatz kam und ein Sachschaden in Höhe von ca. 750 EUR entstand. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei Flörsheim unter 06145 – 54760 zu melden.

Sachbeschädigungen in Kleingartenverein, Hattersheim, Glockenwiesenweg, Freitag, 02.10.2020, 22:00 Uhr – Samstag, 03.10.2020, 12:00 Uhr (fm) Mehrere Gartentore/-türen wurden durch noch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Hattersheim beschädigt. Die betroffenen Parzelleneingänge wurden mittels eines unbekannten Gegenstands angegangen und beschädigt, ein Eindringen auf die Grundstücke fand jedoch nicht statt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von knapp 165EUR. Ersten Hinweisen geht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim nach, bittet jedoch Zeugen und Hinweisgebende sich unter 06192-20790 zu melden.

Autos beschädigt, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Str., Freitag, 02.10.2020, 20:00 Uhr – Samstag, 03.10.2020, 07:00 Uhr (fm) Insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Samstag in Schwalbach beschädigt. Die Autos waren alle auf einem Parkplatz in der Julius-Brecht-Straße geparkt und wurden mittels Steinen beworfen und dadurch auf diverse Weise beschädigt. Es entstand zusammengerechnet ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Da es Hinweise auf zwei auffällige männliche Personen gibt, die in der Nacht in Richtung Bahnhof gerannt sind, werden in die weiteren Ermittlungen auch die Aufnahmen der am Marktplatz installieren Videoschutzanlage einbezogen. In diesem Fall ermittelt die Polizeistation Eschborn, Hinweise bitte unter 06196-96950.

Verkehrsunfallflucht, Hofheim-Wildsachsen, Medenbacher Weg, Freitag, 02.10.2020, 20:00 Uhr – 03.10.2020, 08:30 Uhr (fm) Rund 4000EUR Sachschaden entstanden an einem PKW bei einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wildsachsen. Der Toyota Aygo wurde am Freitagabend zuletzt unbeschädigt auf einem Parkplatz im Medenbacher Weg gesehen. Am darauffolgenden Morgen wurde festgestellt, dass die Beifahrerseite Lackkratzer und eine Delle aufwiesen, außerdem war der Außenspiegel beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus in Hattersheim, Hinweise bitte an die örtlich zuständige Polizeistation in Hofheim: 06192-20790

Zusammenstoß mit Wildschwein, Landesstraße 3015, Einmündung Angelteich/Wasserwerk, Samstag, 03.10.2020 um 23:00 Uhr (fm) Zu einem Wildunfall kam es gestern Abend bei Bad Soden am Taunus. Ein BMW kollidierte mit einem plötzlich auf die Straße laufenden Wildschwein. Für die 24-jährige Fahrerin war ein Zusammenstoß, der für das Tier tödlich endete, unausweichlich. Am PKW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Tipps der Polizei zur Verringerung des Risikos im Zusammenhang mit Wildunfällen:

Fuß vom Gas wenn Sie in Waldstücken, an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern oder dort wo es bereits Warnschilder wegen Wildwechsels gibt, unterwegs sind.

Besser kontrolliert Zusammenstoßen als unkontrolliert Ausweichen! Lenkrad festhalten, geradeaus fahren und bremsen. Riskante Ausweichmanöver gefährden den Gegenverkehr und Sie selbst.

Achten Sie auf die entsprechenden Warnschilder! Aufgrund bestimmter Auswertungen werden die Warnschilder vor allem an Strecken aufgestellt, wo es besonders häufig zu Wildwechsel kommt.

Besondere Wachsamkeit beim Befahren von neuen, durch den Wald führenden Straßen.

Fernlicht bewirkt, dass die Augen des Wilds wie Rückstrahler wirken. Das Wild ist daher früher erkennbar.

Abblenden und bremsen bei Wildwechsel! Kontrolliert bremsen und hupen, wenn Wild auf der Straße steht.

Vorsicht Nachzügler! Wildtiere treten meist in Gruppen auf. Kam es bereits zum Wildwechsel, so ist damit zu rechnen, dass weitere Tiere folgen.

Kommt es zum Unfall ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen. Die Polizei verständigt den zuständigen Jagdpächter. Auf keinen Fall sollten Sie ein Tier nach einem Unfall einladen und mitnehmen. Damit würde man sich wegen Jagdwilderei strafbar machen.

Verstoß gegen Corona-Schutzvorschriften, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 04.10.2020, 00:05 Uhr (fm) Die Polizei Eschborn musste heute Nacht in Bad Soden feststellen, dass sich die Betreibenden einer Bar nicht an einige notwendige „Corona-Vorschriften“ halten. Mit mehreren Beamten wurde die Bar in der Königsteiner Straße kurz nach Mitternacht kontrolliert. Leider wurden die Vorgaben zur Höchstanzahl von Personen im Innenraum nicht eingehalten, Mindestabstände wurden größtenteils nicht beachtet und niemand trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei Stichproben zu den erforderlichen Teilnehmendenlisten konnten dafür keine Verstöße festgestellt werden. Alle Beteiligten, inklusive des Betreibers, waren kooperativ und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Die Veranstaltung wurde nach der Kontrolle beendet.