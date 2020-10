Neustadt: LandesJugendBlasOrchester Rheinland-Pfalz gastiert am 25. Oktober 2020

Am 24. Oktober 2020 in Zweibrücken

Neustadt an der Weinstraße – Das LandesJugendBlasOrchester startet seine Herbstarbeitsphase 2020 unter Corona-Bedingungen und musiziert mit einer kleinen Formation unter der Leitung von Stefan Grefig, mit Werken von Gulda, Mendelssohn und Daugherty in der Festhalle Zweibrücken und im Saalbau Neustadt/Weinstraße. Als Solist konnte der aus Rheinland-Pfalz stammende junge Star-Cellist Benedict Kloeckner gewonnen werden.

Lange Zeit stand die Durchführung der Herbstarbeitsphase des LandesJugendBlasOrchester Rheinland-Pfalz auf der Kippe. Die aktuellen Lockerungen im Rahmen der neuesten Corona-Verordnung lassen allerdings eine Arbeitsphase zu – wenn auch unter veränderten Bedingungen.

Unter der Leitung seines Chefdirigenten Stefan Grefig erarbeitet das Orchester ein zirka einstündiges Konzertprogramm, welches von kleineren Ensembles des sonst 70köpfigen Klangkörpers gestaltet wird. Im Mittelpunkt des Abends mit Benedict Kloeckner als Solisten steht das Konzert für Violoncello und Blasorchester von Friedrich Gulda. Als Pianist kam Friedrich Gulda schon früh zu Weltruhm. Er wurde gefeiert für seine Bach-, Mozart- und Beethoven-Interpretationen, von vielen Veranstaltern aber auch gefürchtet, weil er so gut wie alles im Musikbetrieb in Frage stellte – vom schwarzen Dirigenten-Frack und der weihevollen Atmosphäre der Konzerthäuser bis zum immergleichen Repertoire des klassischen Werkkanons. Er selbst nahm sich auch große Jazzmusiker zum Vorbild und in seinen eigenen Kompositionen finden sich bunte Mischungen unterschiedlicher Stile. Sein Konzert für Violoncello und Blasorchester ist nicht nur in der Besetzung einzigartig, sondern verlangt von Orchester und Solisten höchste Konzentration und vollen Einsatz.

Informationen kompakt

Programm:

Felix Mendelssohn Bartholdy: Ouvertüre für Harmoniemusik

Michael Daugherty: Desi

Friedrich Gulda: Konzert für Violoncello und Blasorchester

Dirigent: Stefan Grefig

Solist: Benedict Kloeckner, Cello

Konzerte:

Samstag, 24. Oktober 2020, 19.30 Uhr, Festhalle Zweibrücken

Sonntag, 25. Oktober 2020, 18 Uhr, Saalbau Neustadt an der Weinstraße

Tickets:

Tickets ab 10 Euro zzgl. VVK-Gebühr gibt es unter www.ticket-regional.de/lmr-rlp