Haßloch: Motorradfahrer auf L 530 verunglückt

Haßloch (ots) – Auf der L530 von Haßloch in Richtung Geinsheim unterwegs, war am Sonntagabend (4. Oktober 2020) gegen 17:45 Uhr der Fahrer eines Ford S-Max, als er vor dem Linksabbiegen in einen Wirtschaftsweg anhielt und den Gegenverkehr passieren ließ.

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades erkannte das haltende Auto erst spät. Beim anschließenden Bremsmanöver auf feuchtem Asphalt rutschte das Vorderrad weg. Er schlidderte gegen das Heck des Ford. Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur kam er in die BG Unfallklinik nach Oggersheim. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L530 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei Haßloch schätzt den Gesamtschaden auf 7.000, –EUR.

