Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 03.10.2020 19:00 Uhr bis 04.10.2020, 09:00 Uhr wurde ein am Stadtplatz in Bad Dürkheim abgestellter Renault Megane beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Freilaufenden Hund eingefangen

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.10.2020 gegen 19:00 Uhr konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein freilaufender Hund auf der B271, Höhe Wachenheim, festgestellt werden. Der 75-jährige Besitzer versuchte diesen einzufangen. Durch die Streifenbesatzung wurde der Verkehr auf der Landstraße verlangsamt. Gemeinsam mit dem Hundehalter konnte der Hund unverletzt eingefangen werden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.10.2020 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B 37 in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines Audi Q3 befuhr die Bundesstraße 37 aus Richtung A 650 kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern und musste an der Kreuzung B 37 / Altenbacher Straße verkehrsbedingt warten, da sich der Verkehr staute. Der Fahrer eines Mazda stand auf der Linksabbiegerspur der B 37 um in die Altenbacher Straße abzubiegen. Ein 21-jähriger Fahrer eines Hyundai fuhr an die Kreuzung heran und erkannte nicht, dass der Verkehr sich staute. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem stehenden Audi Q3 nicht verhindern und schob diesen nach rechts in den Graben. Anschließend kollidierte er noch mit dem stehenden Mazda. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 31 000 Euro. Der Hyundai und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und die Beifahrerin im Hyundai sowie die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Diese wurden durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Grünstadt: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.10.2020 gegen 12:10 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrer eines Transporters in der Lisztstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer zudem eine Blutprobe entnommen.

Freinsheim: Äpfel gestohlen

Freinsheim (ots) – Am 04.10.2020 gegen 18:00 Uhr versuchte ein 53-Jähriger in der Herxheimer Straße in Freinsheim Äpfel zu entwenden. Zuvor hatte er bei einem 59-Jährigen Hofladenbetreiber angefragt, ob er Äpfel kaufen könnte. Da der Hofladen geschlossen war, wurde ihm die Anfrage verneint. Damit gab sich der 53-Jährige augenscheinlich nicht zufrieden und begab sich anschließend auf das Grundstück neben dem Hof und lud dort ca. 3 Kilogramm Äpfel in seine mitgeführte Tasche ein. Dies konnte durch den Besitzer beobachtet werden, der daraufhin die Polizei Bad Dürkheim verständigte. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

Haßloch: Motorradfahrer auf L 530 verunglückt

Haßloch (ots) – Auf der L530 von Haßloch in Richtung Geinsheim unterwegs, war am Sonntagabend (4. Oktober 2020) gegen 17:45 Uhr der Fahrer eines Ford S-Max, als er vor dem Linksabbiegen in einen Wirtschaftsweg anhielt und den Gegenverkehr passieren ließ.

Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades erkannte das haltende Auto erst spät. Beim anschließenden Bremsmanöver auf feuchtem Asphalt rutschte das Vorderrad weg. Er schlidderte gegen das Heck des Ford. Mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur kam er in die BG Unfallklinik nach Oggersheim. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L530 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei Haßloch schätzt den Gesamtschaden auf 7.000, –EUR.

Haßloch: Schlägerei

Haßloch (ots) – Es war am Sonntag um kurz vor 17 Uhr, als fünf junge Männer in eine Gaststätte in Haßloch einfielen und Probleme machten. Lautes Gegröle, Tanzen auf Tischen und Stühlen veranlassten den Betreiber die Störenfriede der Gaststätte zu verweisen. Im Außenbereich der Kneipe kletterten sie erneut aufs das Mobiliar, bis sie sich wieder in den Schankraum begaben und eine handfeste Schlägerei begannen. Aschenbecher flogen, drei Gäste wurde durch Schläge verletzt. Ein 54-Jähriger, der das Ganze mit dem Handy filmte, wurde durch Tritte und Faustschläge außer Gefecht gesetzt. Das Mobiltelefon wurde ihm entrissen und mitgenommen. Bei der Fahndung der Polizei Haßloch konnten die Fünf in der Bahnhofstraße festgenommen und zur Wache verbracht werden. Gegen sie wird wegen des gefährlicher Körperverletzung und Verdacht des Raubes ermittelt. Den 23- bis 26-Jährigen, die aus Ludwigshafen, Kaiserslautern und den Kreis Südliche Weinstraße stammen, wurde eine Blutprobe entnommen.

Deidesheim: Auto gerammt und weitergefahren

Deidesheim (ots) – Auf einem Schaden von 2.500, –EUR sitzen, bleibt zunächst die Halterin eins Ford Mustang, nach einem Unfall am vergangenen Samstag in Deidesheim. Ein Zeuge beobachtete, wie weißer Kastenwagen in der Niederkircher Straße in Richtung Weinstraße unterwegs war und an dem Ford hängen blieb, der Fahrer sich aber nicht um den Schaden kümmerte und flüchtete. Die Polizei Haßloch sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen Ford Tourneo älteren Baujahres, der einen Schaden vorne rechts aufweisen müsste. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.10.2020 gegen 12:10 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrer eines Transporters in der Lisztstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem jungen Mann konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer zudem eine Blutprobe entnommen.

Grünstadt: Ohne Führerschein unterwegs

Grünstadt (ots) – Am Montag, 05.10.2020 gegen 15:20 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Mondeos durch Beamte der Polizei Grünstadt in der Bitzenstraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Direkt diesbezüglich durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass dem 42-jährigen aus dem Raum Kirchheimbolanden die Fahrerlaubnis im Juni entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.