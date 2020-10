Mannheim: Anthony Roczen stürmt für den SVW

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste von Stürmer Anthony Roczen gesichert. In der vergangenen Woche hatte Roczen seinen laufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg aufgelöst. Nun unterschrieb der 21-Jährige seinen neuen Kontrakt am Alsenweg.

Der 1,93 Meter große Mittelstürmer absolvierte in der vergangenen Saison 20 Spiele in der 3.Liga und erzielte dabei ein Tor. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß in den Jugendabteilungen der Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin. In seiner ersten Station im Herrenbereich erzielte er für die Zweitvertretung von Hertha BSC in 19 Spielen, elf Tore und drei Vorlagen in der Regionalliga Nordost.

„Mit Anthony Roczen konnten wir einen Spieler verpflichten, den wir gerne schon im letzten Sommer zu uns gelotst hätten. Er bringt mit seiner Größe, Geschwindigkeit und Ausdauer, tolle Voraussetzungen mit. Wir sind davon absolut überzeugt, dass er unserem Spiel eine neue Komponente verleihen kann, welche uns weiterhilft“, so der Sportliche Leiter des SV Waldhof, Jochen Kientz.

„Waldhof Mannheim ist ein absoluter Traditionsverein, der in der vergangenen Saison bereits einen erfrischenden Offensivfußball gezeigt hat. Unter Patrick Glöckner hat man in dieser Saison schon eine tolle Weiterentwicklung gesehen. Von dieser offensiven Spielweise kann ich mit meinem Spiel profitieren. Ich hoffe mit meinen Leistungen meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen zu können. Nun freue ich mich auf den nächsten Karriereschritt und hoffe schon bald wieder auf dem Platz stehen zu können“, freut sich Anthony Roczen auf seine neue Aufgabe am Alsenweg.

Momentan laboriert Roczen noch an den Folgen eines Innenbandrisses, welche einen Einsatz vor November unwahrscheinlich macht. Bei den Blau-Schwarzen wird er die Rückennummer 14 tragen.