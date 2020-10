Mann bei Streit auf Parkplatz durch Messer verletzt – Zeugen gesucht

Kassel-Wesertor (ots) – Ein Streit zwischen 3 Männern auf einem Supermarktparkplatz im Franzgraben in Kassel endete am Freitagabend 02.10.2020 für einen 27-Jährigen mit Stichverletzungen. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten südländisch aussehenden Täter vom Tatort. Der 27-jährige Mann aus Vellmar musste zur Behandlung der schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz nahe der Martinstraße gegen 18:15 Uhr ereignet. Dort war der 27-Jährige im Verlauf eines Streits, dessen Hintergründe bislang noch ungeklärt sind, von seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen worden. Nachdem das Opfer ins Krankenhaus gebracht worden war, verständigte ein Angehöriger die Polizei.

Eine anschließend eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Zeugen hatten beobachtet, wie die beiden Täter mit einem silberfarbenen VW Golf mit Kasseler Kennzeichen vom Parkplatz geflüchtet waren.

Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Figur, Glatze, südländisches Erscheinungsbild, trug ein weißes T-Shirt.

Täter 2: Dunkle mittellange Haare, die zurückgegelt waren, südländisches Erscheinungsbild, trug ein orangefarbenes T-Shirt.

Zeugen, die die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz beobachtet haben oder den Ermittlern des K 11 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Sprinter in Brand gesetzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Offenbar ein und derselbe unbekannte Täter beschädigte in der Nacht zum Samstag 03.10.2020 in Bettenhausen mutwillig mehrere Fahrzeuge. Nachdem zunächst im Rastebergweg ein geparkter Mercedes Sprinter in Brand gesetzt wurde, warf der Unbekannte anschließend wenige Straßen entfernt 3 abgestellte Motorroller um und beschädigte 3 Pkw. Da der Täter von mehreren Zeugen beobachtet wurde, liegt eine Beschreibung von ihm vor. Die Kasseler Polizei erbittet weitere Zeugenhinweise.

Ein Zeitungsausträger hatte gegen 04:15 Uhr in der Nacht die Polizei und die Feuerwehr wegen des brennenden Sprinters im Rastebergweg, nahe des Steinbergwegs, gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Mercedes, der bei ihrem Eintreffen bereits in Flammen stand, zügig gelöscht. Das Fahrzeug war jedoch durch das Feuer im Frontbereich stark beschädigt worden. Den Schaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost auf rund 10.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Polizisten davon aus, dass der Sprinter durch den unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Auch an einem Nissan, der vor dem Mercedes geparkt war, entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden von rund 1.500 Euro. Nach dem Brand wurden der Polizei die drei umgeworfenen Roller im Birkhahnweg und anschließend die Sachbeschädigungen im Fasanenweg von Anwohnern gemeldet. Dort hatte der unbekannte Täter drei Pkw beschädigt, indem er einen Spiegel abtrat, eine Heckscheibe einwarf und einen Scheibenwischer abriss. Gegenüber den Polizeibeamten beschrieben die Zeugen einen etwa 25 bis 35 Jahre alten und 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Figur und mitteleuropäischen Äußeren, der kurze blonde Haare hatte und eine grüne/khakifarbene West trug. Der Täter flüchtete in Richtung Pfarrstraße, wo sich seine Spur verliert.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Duo bedroht Zugbegleiter mit Privatbesuch

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – In einem Regionalzug, auf der Fahrt von Kassel-Wilhelmshöhe nach Bad Wildungen, bedrohten 2 Reisende einen 39-jährigen Zugbegleiter. Die beiden Fahrgäste waren bereits alkoholisiert und tranken auch im Zug weiterhin alkoholische Getränke.

Der Bahnmitarbeiter bat die Männer auf das Trinken von Alkohol im Zug zu verzichten. Daraufhin attackierten ihn die 2 Unbekannten verbal. Sie drohten dem Zugbegleiter sogar ihn privat aufzusuchen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag 03.10.2020 gegen 20:30 Uhr.

Die Bundespolizei in Kassel hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen dieses Vorfalles. Um Hinweise wird gebeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de.

Zeugen nach Raub am Holländischen Platz gesucht

Kassel-Nord (ots) – In der Nacht zum Samstag 03.10.2020 wandte sich ein 38-Jähriger aus Kassel in der Holländischen Straße an einen Passanten und bat diesen, die Polizei zu rufen, da er von einer mehrköpfigen Gruppe beraubt worden sei. Das Opfer hatte hierbei blutende Verletzungen erlitten. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern führte nicht mehr zu Erfolg. Nun sind die Ermittler des für Raubstraftaten zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo auf der Suche nach Zeugen.

Wie der 38-Jährige später gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte angab, habe sich die Tat gegen 23:30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Holländischen Platz ereignet. Die unbekannten Täter hätten ihn dort niedergeschlagen und sein Handy sowie Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Mit ihrer Beute flüchtete die Gruppe anschließend in Richtung Universität, so der 38-Jährige. Es soll sich um sechs bis acht männliche Täter gehandelt haben, von denen bislang keine genauere Beschreibung vorliegt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Zwei BMW in Harleshausen und Vellmar gestohlen – Kripo bittet um Hinweise

Kassel-Harleshausen und Vellmar (ots) – Zu zwei Diebstählen von BMW kam es am Wochenende im Kasseler Stadtteil Harleshausen und in Vellmar. Ob beide Fällen auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Der Diebstahl eines grauen BMW 420d im Wert von rund 40.000 Euro ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Sybelstraße, nahe der Heisestraße, abgestellt. Bislang fehlt von dem Auto mit dem Kennzeichen KS-PP 205, Erstzulassung 2019, jede Spur.

In Vellmar schlugen bislang unbekannte Autodiebe in der Nacht zum heutigen Montag, gegen 1:00 Uhr, zu. Der blaue BMW 530d xDrive im Wert von etwa 40.000 Euro und dem Kennzeichen KS-YY 75 war zu dieser Zeit in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellt.

Die Ermittlungen, ob die professionell agierenden Autodiebe in den beiden Fällen möglicherweise die “Keyless go” Technik für ihre Zwecke nutzten, dauern an. Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Tatorte beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

