Frankfurt: Schüsse reißen Anwohner aus dem Bett

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Per Notruf ging gegen 24 Uhr die Meldung ein, dass aus einem Mehrfamilienhaus am Alfred-Brehm-Platz mehrere Schüsse zu hören waren. Selbst das leise Klirren der zu Boden fallenen Patronenhülsen sei wahrgenommen worden.

Schnell konnte die Polizei die betreffende Wohnung ausfindig machen. Nach Ansprache der Beamten vor der Wohnungstür, öffnete sich diese und der 18-Jährige Wohnungsnehmer trat heraus, wie auch drei weitere Personen im Alter von 17,21 und 22 Jahren. In der Wohnung fanden die Beamten dann 3 in einem Tresor deponierte Schreckschusswaffen samt Munition und obendrein noch rund 32g Marihuana.

Alle Personen kamen zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle. Ihren Unmut darüber offenbarten sie mit provokantem und despektierlichem Verhalten, wie zum Beispiel das Spucken gegen die Streifenwagen. Alle Vier wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Täterfestnahme bei versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(wie) – Am Sonntag 04.10.2020 gegen 21:00 Uhr kam es zu der Festnahme eines vermeintlichen Fahrraddiebes in der Tucholskystraße.

Ein 40-jähriger Wohnsitzloser begab sich etwa 15 Minuten zuvor in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses und spähte sich eines der dortigen Fahrräder aus. Dies beobachtete eine Anwohnerin, die die Polizei verständigte. Zwischenzeitlich ging der mutmaßliche Dieb zu einer nahegelegenen Baustelle, nahm eine Metallstange von dort und machte sich daran, das Schloss des auserkorenen Fahrrads aufzubrechen. In seiner Tat vertieft bemerkte der 40-Jährige nicht die eintreffende Polizei und es klickten letztendlich die Handschellen.

Gegen den 40-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: 69-jährigen Mann beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt

Frankfurt-Kalbach-Riedberg (ots)-(ne) – Ein offensichtlich unter Drogen stehender 69-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag 02.10.2020 mit seinem Auto auf der Altenhöferallee unterwegs gewesen. Die Durchsuchung seines Pkw und seiner Wohnung offenbarte einiges an Betäubungsmittel. Einer Streife fiel die deutlich unsichere Fahrweise des 69-Jährigen auf, so dass die Beamten ihn anhielten und kontrollierten.

Hierbei fiel den Polizisten das in der Fahrertür deponierte Crack auf (rund 54g). Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel, nämlich rund 17g Heroin, aufgefunden werden, welches zwei Mitbewohnern des 69-Jährigen zugeordnet werden konnte. Der 69-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen zu Hause entlassen.

Frankfurt: Streit um Tabak

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Sonntagabend 04.10.2020 kam es in einer Shisha-Bar in der Allerheiligenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dessen Betreiber und einem Gast.

Der 28-Jährige Lokalchef traf den 33-jährigen Gast gegen 22:20 Uhr in der nur für Mitarbeiter zugänglichen Küche der Bar an, in der letzterer mutmaßlich versucht haben soll, eine Dose mit Tabak zu stehlen. Dabei soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen sein, in deren Verlauf der 28-Jährige den 33-Jährigen geschlagen haben soll.

Der Gast erhielt von dem Betreiber ein Hausverbot und wurde des Lokals verwiesen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Beleidigung festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Ein 34-jähriger Mann hatte Sonntagmorgen um 8:00 Uhr zunächst die Wirtin einer Bar in der Poststraße beleidigt. Bei seiner späteren Festnahme wehrte sich der mit Haftbefehl Gesuchte. Die 42-jährige Wirtin alarmierte die Polizei nachdem der 34-Jährige sie mehrfach beleidigt hatte und der anschließenden Aufforderung, das Lokal zu verlassen, nicht nachkam. Die Beamten konnten den Mann zwar aus der Bar heraus sprechen, ausweisen wollte sich der 34-Jährige jedoch nicht.

Bei seiner Durchsuchung leistete er plötzlich Widerstand und sperrte sich gegen die Beamten. Schließlich kam heraus, dass der 34-Jährige drei Haftbefehle wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Verstoß gegen das BtMG offen hat. Der Wohnsitzlose kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt: Brandstiftung an Klingelanlage – Zeugenaufruf

Frankfurt-Seckbach (ots)-(wie) – Gegen 23:40 Uhr kam es am Sonntag 04.10.2020 zu einer Brandstiftung an einer Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Atzelbergstraße in Seckbach.

Unbekannte Täter setzen die Klingelanlage auf bislang unbekannte Art in Brand. Durch den Brand wurde die Klingelanlage komplett zerstört und der Hausflur stark verraucht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.

Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der 069/755-10600 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt: Videoüberwachung führt zur Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am Sonntag 04.10.2020 führte eine Videoüberwachung gepaart mit sehr guter Aufmerksamkeit zu der Festnahme eines vermeintlichen Drogendealers auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Ein wachsamer Polizeibeamter in der Leitstelle des Polizeipräsidiums beobachtete “live” gegen 12:15 Uhr über eine Videoüberwachungsanlage im Bahnhofsviertel einen augenscheinlichen Drogenhandel zwischen zwei männlichen Personen, der auf dem Bahnhofsvorplatz stattfand.

Der Polizeibeamte leitete umgehend eine Fahndung ein, in deren Verlauf ein 47-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde. Tatsächlich hatte der vermeintliche Dealer 22 Tabletten opiumbasierter und verschreibungspflichtiger Schmerzmittel (Subutex und Soboxone) bei sich. Die festnehmenden Polizeibeamten stellten Schmerzmittel sicher und fanden obendrein noch einen Schließfachschlüssel. Bei der daraufhin angeordneten Durchsuchung des entsprechenden Schließfachs konnten nochmals 134 Tabletten Subutex und 18 Tabletten Methadon sichergestellt werden.

Gegen den 47-jährigen Wohnsitzlosen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen