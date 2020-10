Frankfurt (ots) – Nach der erfolgreichen Umsetzung der richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung vom 24.08.2020 konnten mittlerweile insgesamt 21 Täter namentlich ermittelt werden. Sie stehen in Verdacht an den schweren Ausschreitungen in der Nacht vom 18.07.-19.07.2020 auf dem Frankfurter Opernplatz und der damit im Zusammenhang stehenden Taten beteiligt zu sein.

Der Ausgang dieser Verfahren wird maßgeblich von dem Umfang der jeweiligen Tatbeteiligung abhängen. Einem der Beschuldigten wird der Wurf von 34 Flaschen, fünf Mülltonnen und einem

“E-Scooter” vorgeworfen.

