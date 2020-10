Kaiserslautern – Die Nervosität war beiden Mannschaften anzumerken und noch mehr die fehlende Wettkampfpraxis.

So war das Auftaktspiel des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg in der 3. Liga Mitte beim TV Gelnhausen geprägt von einer hohen Fehlerquote. Am Ende siegte der TuS zwar knapp, aber nicht unverdient, dank einer deutlichen Leistungssteigerung im Defensivverhalten.

Beide Teams starteten hoch motiviert und mit enormen Tempo in das erste Pflichtspiel seit mehr als sieben Monaten. Der TuS dominierte bis zum 3:6 (13.), aufgrund der besseren Chancenverwertung und einem Kevin Klier im Tor, der sofort auf Betriebstemperatur war und mehrfach glänzend parierte. Neuzugang Julius Rose kurbelte das Spiel an und entfachte wie die gesamte Rückraumreihe ordentlich Torgefahr. Erst eine Zeitstrafe gegen den TuS brachte die Hausherren zurück ins Spiel. Nach 17 Spielminuten erzielte Jonathan Malolepszy, den die Dansenberger Abwehr nur selten ausschalten konnte, den 6:6-Ausgleich. Von da an entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, die zur Halbzeit den TVG mit 12:11 hauchdünn im Vorteil sah.

Nach dem Seitenwechsel drückte Rückraum-Ass Jan Claussen dem Spiel seinen Stempel auf. Mit seinem fünften Tor brachte er seine Farben mit 13:14 (35.) in Führung. Doch nur 60 Sekunden später war die Partie, zur Überraschung vieler, für ihn bereits beendet. Nach einem Laufduell mit Körperkontakt stürzte TVG-Angreifer Yannik Mocken, blieb liegen und musste kurz behandelt werden. In der Zwischenzeit beratschlagten die durchweg gut leitenden Schiedsrichter kurz und zogen dann die Rote Karte. Eine zu harte Entscheidung. Claussens Platz auf der linken Rückraumseite nahm fortan Marco Holstein ein, der mit seinem wuchtigen Rückraumtreffer zum 14:15 (38.) gleich eine Zeichen setzte. Überhaupt konnte man den Eindruck gewinnen, dass das Team dem Platzverweis trotzen wollte und insbesondere in der Defensive noch ein paar Prozent drauf packte. Ein glückliches Händchen hatte TuS-Coach Steffen Ecker, als er 20 Minuten vor Spielende Henning Huber für Kevin Klier brachte. Der 20-jährige Youngster parierte insgesamt sieben Bälle und ließ zwischen der 49. und 59. Minute keinen Treffer zu. Dies Phase nutzte der TuS, um mit 20:23 (58.) vorentscheidend in Führung zu gehen. Die beiden Gegentreffer in der Schlussminute änderten nichts am knappen, aber nicht unverdienten Sieg.

TV Gelnhausen

Julian Lahme, Marius Sulzbach, Alexander Bechert (im Tor), Felix Reinhardt, Yannik Mocken (7), Tim Altscher, Philipp Schenk (2), Alen Kulenovic (1), Björn Pape (3), Jonathan Malolepszy (7/2)), Nicolaus Klein (2), Silas Altwein, Benjamin Wörner, Ole Maiwald, Paul Hüttmann. – Trainer: Matthias Geiger.

TuS 04 KL-Dansenberg

Kevin Klier und Henning Huber (im Tor), Steffen Kiefer (1), Theodoros Megalooikonomou, Felix Dettinger, Marco Holstein (3), Jan Claussen (5), Niklas Schwenzer (3), Sebastian Bösing (2), Robin Egelhof (3), Nils Röller, Fabian Serwinski (2/1), Julius Rose (4). – Trainer: Steffen Ecker.

Schiedsrichter: Robin Bittner/Samuel Casselmann (Dreieich)

Zuschauer: 237

Siebenmeter: 2/4 : 1/3

Zeitstrafen: 4 : 6

Rote Karte: Jan Claussen (37., Dansenberg)

Der Spielfilm: 1:0, 1:4, 3:6, 9:9, 12:11 (Halbzeit), 13:11, 16:17, 20:20, 20:23, 22:23