Wie schnell sich die Kurse einer Kryptowährung verändern können, zeigten uns die letzten Jahre. Sowohl aufwärts, als auch abwärts bewegten sich die Kurse in den vergangenen Jahren, sodass viele Anleger sich von der Währung entfernt haben, da diese schlicht und ergreifend zu volatil ist.

Das ein Investment in solche spekulativen Währungen jedoch eine Erfolgsgeschichte schreiben kann, bewiesen zahlreiche Investoren, die binnen weniger Tagen ihren Einsatz vervielfachen konnten und sich somit ein Leben in Saus und Braus machen können.

Für viele bekannte Investoren sind Kryptowährungen nichts weiter als ein Glücksspiel auf dem Markt der Superreichen. Trotz aller Vorhersagen, dass es sich beim Bitcoin und Co nur um eine Modeerscheinung handeln solle, können die Münzen sich bis heute halten und sind weiterhin für viele Menschen eine Anlagemöglichkeit, um Geld verdienen zu können. Doch nicht nur der Wert einer Münze bietet einen Mehrwert für uns. Auch die Ideen hinter den Kryptowährungen sind sehr vielfältig und vereinfachen oftmals unser Leben. So kann der Bitcoin beispielsweise in vielen Ländern schon als ganz normales Zahlungsmittel verwendet werden, während Deutschland stark hinterherhinkt.

Wir haben uns die Münzen einmal genauer angesehen und wollen die Frage beantworten, ob sich ein Kauf derzeit noch lohnt.

Unendliche viele Kryptowährungen auf dem Markt

Der Boom der letzten Jahre hat viele Menschen näher an die Währung und die Start-Ups dahinter geführt, sodass immer mehr Personen ihren Ideen freien Lauf lassen und diese mit einer Kryptowährung verbinden, sofern es sich anbietet.

Aufgrund der zahlreichen Ideen kommen natürlich auch immer neue Münzen auf den Markt, sodass selbst erfahrene Insider keinen Überblick mehr besitzen, wie viele Währungen es derzeit gibt. Um sich einen Einblick verschaffen zu können, lohnen sich Informationsseiten wie www.kryptoerfahrungen.de. Hier werden nicht nur die einzelnen Münzen genauer unter die Lupe genommen, sondern man erhält auch einen Einblick, wo man diese schlussendlich erwerben kann, um ein Investment zu starten.

Besonders bei neuen Währungen sollte man laut einigen Szenenkennern vorsichtig sein. Oftmals werden diese zu Beginn von den Hintermännern und Firmen gekauft, sodass der Kurs kurzzeitig ansteigt und viele weitere Investoren die Hoffnung eines weiteren Kursanstiegs besitzen. Da das Verhältnis der Münzen jedoch zum Großteil bei den Firmen liegt, entscheiden diese selbst, wann der Kurs wieder einbrechen kann, indem alle Anteile auf einen Schlag verkauft werden. Ein solches Szenario zeigt auch schnell auf, wie gefährlich ein Investment in Kryptowährungen sein kann.

Lohnt sich der Kauf von Kryptowährungen noch?

Niemand kann derzeit in die Sterne schauen und vorhersagen, ob sich ein Investment in eine digitale Münze noch lohnt. Während Interessenten und Fans der Währungen natürlich darauf schwören, dass der Kurs noch einmal ein sogenanntes „All-Time-High“ erreichen wird, glauben andere Investoren an einen weiteren Absturz der digitalen Währungen.

Festzuhalten gilt es, dass viele der Währungen inzwischen in unserem Leben implementiert sind, sodass man zahlreiche Rechnungen im Ausland schon mit dem Bitcoin, Ether oder dem XRP bezahlen kann, wodurch sicherlich ein komplettes Verschwinden der Münzen nicht mehr möglich sein wird.

Auch beim Thema, welche Währung sich derzeit am besten für ein Investment empfehlen lässt, scheiden sich die Geister. Viele Anleger setzen weiterhin auf die großen bekannten Münzen wie Bitcoin, Ether oder Dash, die seit Jahren immer wieder beständig steigen und oftmals auch ausbrechen. Andere Anleger hingegen setzen lieber auf kleinere Münzen, weil hier die Chance auf einen riesigen Anstieg angeblich wahrscheinlicher ist. Um eine solche Münze kaufen zu können, wird jedoch oftmals der Bitcoin oder Ether benötigt, sodass auch automatisch der Kurs dieser Währungen mitsteigen würde, weil zuerst ein Kauf dieser Münzen vorhergeht.

Informationen vor einem Kauf sammeln

Bevor es tatsächlich zu einem Investment in Kryptowährungen kommt, sollten sich Interessenten erst einmal alle wichtigen Informationen zu einer Münze sichern. Zudem sollte verstanden werden, die eine Blockchain überhaupt funktioniert und wofür diese steht.

Um sich solche Infos beschaffen zu können, eignet sich natürlich eine Suchmaschine, in der man allerhand finden wird. Eine weitere interessante Idee ist es, sich Hörbücher anzuhören, welche von erfahrenen Anlegern verfasst wurden und auch im Buchhandel zu finden sind.

Inzwischen bieten auch zahlreiche Podcasts einen Einstieg in das Investment der Währungen an. Auch hier werden Zuhörer genaustens über Neuigkeiten informiert und erfahren, auf welche Währungen sie setzen sollten und was es dabei zu beachten gibt. Zudem kommen natürlich viele weitere wichtige Informationen, sodass man erfährt, wann ein Kurs steigt oder fällt.

Da Kryptowährungen nicht nur einen hohen Gewinn abwerfen können, sollten sich Interessenten vor einem Kauf unbedingt sorgfältig informieren, bevor die falschen Entscheidungen getroffen werden und man das eingesetzte Geld zum Großteil los ist, weil man auf die falschen Währungen gesetzt hat.