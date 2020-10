Geige zerstört – Täter gesucht

Venningen (ots) – Bislang unbekannte Täter entnahmen in der Nacht von Freitag 02.10.2020 auf Samstag 03.10.2020 eine ca. 2.000 Euro teure Violine aus dem in der Mühlstraße geparkten PKW des Geschädigten und zerstörten diese auf dem dortigen Parkplatz völlig.

Der PKW war zum Tatzeitpunkt nicht abgeschlossen. Bei Hinweise zum Sachverhalt sollen sich mögliche Zeugen unter 06323-9550 bei der Polizei in Edenkoben melden.

Bus verursacht Verkehrsunfall – Geschädigter gesucht

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 20:31 Uhr meldete ein Busfahrer, dass er am heutigen Tag auf seiner Fahrstrecke zwischen BASF Ludwigshafen, Meckenheim, Niederkirchen, Deidesheim, Ruppertsberg und Hochdorf-Assenheim vermutlich einen Verkehrsunfall verursacht habe.

Der 56-jährige Busfahrer habe zwar keinen Zusammenstoß bemerkt, hatte jedoch nach Beendigung seiner Tour einen frischen Schaden an dem Bus festgestellt. Der Geschädigte oder Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

Nach Auffahrunfall geflüchtet

Oberotterbach (ots) – Eine 26-jähriger PKW-Fahrerin befuhr am Samstag 03.10.20 gg. 17:30 Uhr, die alte Weinstraße in Oberotterbach. Ihr folgte ein dunkelblauer Motorroller nach. An der Einmündung zur neuen Weinstraße/Bundesstraße 38 musste die vorne fahrende PKW Fahrerin anhalten. Der Roller Fahrer fuhr hierbei durch nicht angepasste Geschwindigkeit leicht auf und stürzte zu Boden.

Er stand sofort auf und fuhr weg, obwohl am PKW ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden war. Der Fahrer des Rollers trug einen silbernen Helm, eine schwarze Jacke und blaue Jeans.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Versuchter Wohnungseinbruch

Roschbach (ots) – Im Zeitraum vom 30.09.2020 bis 02.10.2020 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Roschbach. Hierbei wurde versucht die Wohnungstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte jedoch aus bislang unbekannten Gründen.

Die Hauseigentümer befanden sich im angegebenen Tatzeitraum im Urlaub.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel.:06323-9550 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Böbingen (ots) – Die urlaubsbedingte Abwesenheit des Hausbesitzers nutzten bislang unbekannte Täter und brachen im Zeitraum vom 19.09.2020 bis 03.10.2020 in ein Einfamilienhaus in der Straße

“Am Triefenbach” in Böbingen ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Anwesens erlangten die Einbrecher Zugang zum Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Schränke

nach Diebesgut.

Nach vorläufigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer jedoch keine Wertsachen im Haus.

Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323-9550.

Einbruch in Einfamilienhaus

Herxheim (ots) Am Samstagabend 03.10.2020 gegen 20:10 Uhr öffnete eine Hausbesitzerin in der Straße “Im Eichelhorst” in Herxheim ihre Haustür und überraschte im Haus einen Einbrecher. Der Einbrecher, der vermutlich kurz vor der Rückkehr der Hauseigentümerin gewaltsam in das Anwesen eingedrungen war, flüchtete sofort zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Person wurde u.a. als 1,90 groß beschrieben, kräftige Gestalt, trug einen dunklen Kapuzenpulli und unter der Kapuze eine Mütze. In der Hand trug er einen Gegenstand in schlauchähnlicher Gestalt, evtl. handelte es sich um einen Sack.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei in Herxheim und Umgebung verlief negativ.

Die Polizei Landau bittet Zeugen um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen vor oder nach der

Tat unter der 06341-287-0.