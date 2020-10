Neustadt: Ausstellung „Kontraste“ vom 13. Oktober bis 13. November 2020

Neustadt an der Weinstraße – Das Kunstwerk Neustadt zeigt die Ausstellung mit dem Karlsruher Künstler Wolfgang Heiser und der Stuttgarter Schmuckdesignerin Gudrun Seyfert vom 13.10. bis 13.11.2020.

Wolfgang Heiser, Jahrgang 55 lebt und arbeitet mit eigenem Atelier in Karlsruhe. Er ist studierter Architekt und Kunstpädagoge. Seine Bildobjekte aus Papier entstehen ausgehend von großen handgefertigten doppelseitigen Tuschezeichnungen.

Durch Zerschneiden und Verflechtungen auf dem Quadrat basierender räumlicher Bildstrukturen werden einerseits Bezüge zu aktuellen Codierungen angestoßen, andererseits abstrakte Bildinhalte durch die Textur neu erlebbar gemacht.

In den Objekten verbinden sich planerische wie gewollt zufällige Einflüsse. Zusammen mit Licht- und Schattenwirkung ermögliche Sie dem Betrachter einen vielschichtigen Zugang.

Heiser ist Mitglied im Badischen Kunstverein.

Gudrun Seyfert, Jahrgang 45 absolvierte nach ihre Ausbildung zur Goldschmiedin etliche Fortbildungen in anderen Goldschmieden im In- und Ausland. Wanderjahre und eine Geschäftsführertätigkeit in einem Stuttgarter Juwelierkonzern folgten. 1981 dann die Eröffnung der eigenen Galerie und Werkstatt in Stuttgart.

Gudrun Seyfert ist Mitglied im Bundesverband Kunsthandwerk, dem Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg, Mitglied der GEDOK, und Mitglied im Zentralverband der Deutschen Gold-Silberschmiede und Juweliere e.V.

In ihren Arbeiten hat sie unter anderem mit ihren Schmetterling- und Sandringen einen ganz eigenen Stil geprägt. Beides ist im Kunstwerk Neustadt zu sehen.

Die Arbeiten des Karlsruher Künstlers und der Stuttgarter Schmuckdesignerin können während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt, Rathausstraße 4,

von Di – Fr. 11.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr – 14.30 Uhr besichtigt und erworben werden.