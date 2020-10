Schwerer Raub mit Messer – Beschuldigter in Haft

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag, 02.10.2020 auf Samsta 03.10.2020 ist es gegen Mitternacht im Bereich des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einem Raubdelikt gekommen. Zunächst wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 22- und 27-jährigem Ludwigshafener gemeldet. Der Beschuldigte soll im Zuge der Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers Geld vom Geschädigten verlangt haben.

Daher wurde nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt von einem schweren Raub ausgegangen. Der Beschuldigte wurde am Samstag dem Richter vorgeführt und kam in Haft.

Besatzungsmitglied über Bord

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 03.10.2020 gegen 15:00 Uhr, fiel ein Besatzungsmitglied eines zu Tal fahrenden Gütermotorschiffes, in Ludwigshafen/Rhein-km 421, während Reinigungsarbeiten über Bord. Das mit einer Rettungsweste bekleidete Besatzungsmitglied konnte durch die DLRG, welche sich zufällig vor Ort auf einer Ausbildungsfahrt befand, gerettet und an Land gebracht werden.

Das Besatzungsmitglied war lediglich leicht unterkühlt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Randalierer in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 02.10.2020 wurde gegen 13:15 Uhr ein Randalierer im Bereich der Ludwigstraße in Ludwigshafen gemeldet. Der 34-jährige alkoholisierte Beschuldigte, welcher zuvor mehrere Werbeschilder beschädigt haben soll, wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch zwei namentlich bislang nicht bekannte Passanten festgehalten.

Da gegen den Beschuldigten bereits ein Aufenthaltsverbot für den Bereich gilt, wurde dieser im Anschluss in Gewahrsam genommen. Neben dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung droht ihm nun auch ein Bußgeld wegen dem Verstoß gegen das Aufenthaltsverbot.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Passanten die den Beschuldigten festgehalten haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 04.10.2020 konnte gegen 03 Uhr im Bereich des Berliner Platzes durch eine Funkstreife ein sogenannter E-Scooter festgestellt und kontrolliert werden. Der 35-jährige Mannheimer konnte für sein sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug keinen nötigen Versicherungsschutz vorlegen. Zudem konnte bei dem nun Beschuldigten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Sachbeschädigung in Parkhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 03.10.2020 kam es gegen 09:00 Uhr in einem Parkhaus am Theaterplatz zur Beschädigung mehrerer Autos. Durch einen Zeugen konnte der Täter beobachtet und die Polizei verständigt werden. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte durch die Beamten noch vor Ort festgestellt werden. Dieser hatte durch Tritte mehrere PKW augenscheinlich wahllos beschädigt und damit teils erheblichen Sachschaden verursacht. Insgesamt konnten bislang 4 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Einbruch in Kulturzentrum

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 02.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 24-13:30 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen zu einem Einbruch in ein islamisches Kulturzentrum.

Durch bislang unbekannte Täter wurde das gesamte Gebäude durchsucht und mehrere Gegenstände entwendet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 02.10.2020 kam es gegen 05:30 Uhr in Ludwigshafen an der Kreuzung Heinigstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Heinigstraße von der Saarlandstraße aus kommend und wollte nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbiegen. Hierbei missachtet sie die rote Ampel. Es kam zum Zusammenstoß mit einem mit acht Personen besetzten Transporter der die Heinigstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Einer der Insassen des Transporters wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Es kam daher auch zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs.

Verkehrskontrollen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 02.10.2020 ab 11.00 Uhr und ab 17.20 Uhr, wurden durch die Polizeiwache Oggersheim zwei stationäre Kontrollstellen in der Prälat-Caire-Straße eingerichtet. Hierbei wurden insgesamt 50 Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizeibeamten mussten dabei folgende Verstöße feststellen:

12 Personen waren nicht angegurtet

10 Fahrer benutzten verbotswidrig ihr Handy

2 TÜV waren abgelaufen

Daneben wurden noch vier Mängelberichte ausgestellt.