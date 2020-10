Ruhestörung endet in Schlägerei mit mehreren Verletzten

Altrip (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 22:07 Uhr meldete ein 81-jähriger Altriper eine Ruhestörung in seiner Nachbarschaft. Die Nachbarn feierten auf der Dachterrasse eine Party. Da dem 81-jährigen das Eintreffen der Polizei zu lange dauerte, wollte dieser, zusammen mit seiner 78-jährigen Ehefrau, selbstständig für Ruhe sorgen. Hierbei entwickelte sich ein Streit zwischen dem Ehepaar und den jungen Partygästen.

Als die Heranwachsenden die Beschwerdeführer anfingen zu beleidigen, körperlich zu bedrängen und mit einer Bierflasche bewarfen, setzte sich der 81-jährige mit einem Holzstock zur Wehr. Hierbei wurden zwei der Partygäste leicht verletzt. Gegen beide Parteien wurden Strafanzeigen erfasst.

Räuberische Erpressung

Dudenhofen (ots) – Am Rande des Fußballspiels des FV Dudenhofen kam es am Samstagnachmittag 03.10.2020 in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen zu einer Räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 27-jährigen Mannes aus Mittelbach. Dieser war, zusammen mit einem 20-Jährigen aus Römerberg, auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug. Der Geschädigte war mit Fanartikel des SV Waldhof bekleidet. An seinem Fahrzeug wurde der 27-Jährige von einer 5-köpfigen Personengruppe angehalten. Ein Mann dieser Gruppe forderte unter der Androhung von Schlägen die Aushändigung der Fanartikel

Nachdem der Geschädigte die entsprechende Bekleidung im Wert von rund 80 Euro ausgehändigt hatte, flüchtete die Tätergruppe in Richtung Ortsausgang.

Alle Personen dieser Gruppe sollen zwischen 17 bis 20 Jahren alt gewesen sein.

Drei Personen konnten genauer beschrieben werden:

Täter 1: Rote FCK-Jacke, graue Jogginghose, hellblonde Haare.

Täter 2: Kräftige Statur, rote Locken, ca. 170 cm groß.

Täter 3: Schwarze Jacke, schwarze Haare, auffallend schlank, 170 cm groß.

Inwieweit ein Bezug zum Spiel des FV Dudenhofen besteht ist noch nicht geklärt. Die flüchtende Personengruppe konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen noch nicht ermittelt werden. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Fahrrad – Radfahrer schwer verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 09:10 Uhr befuhr ein 78-jähriger Radfahrer die Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim, als dieser unvermittelt und ohne Fremdeinwirkung stürzte und dabei ungeschützt mit dem Gesicht auf das Straßenpflaster aufschlug. Durch Zeugen wurde der bewusstlose Radfahrer bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt.

Der 78-jährige wurde auf eine Intensivstation gebracht, sein Zustand sei aber, auch aufgrund des schnellen und couragierten Handelns der Ersthelfer, inzwischen stabil.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der in Böhl-Iggelheim wohnende Fahrradfahrer vermutlich aufgrund Herzprobleme das Bewusstsein und dadurch auch die Kontrolle über sein Fahrrad, wodurch es zum Sturz kam.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 20:30 Uhr kam es auf der L533 zwischen Limburgerhof und Neuhofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Neuhofen befuhr mit seinem VW Golf die L533 aus Neuhofen kommend in Richtung Limburgerhof, als eine 22-jährige Ludwigshafenerin mit ihrem Opel Adam von der B9 kommend nach links auf die L533 abbiegen wollte.

Die Ludwigshafenerin missachtete dabei die Vorfahrt und stieß frontal mit dem VW Golf zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Zusammenprall glücklicherweise nur leicht verletzt, mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.