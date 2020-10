Gefährliche Körperverletzung

Speyer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 04.10.2020 gegen 03 Uhr führte ein alkoholisierter 18-Jähriger seinen Hund im Fliederweg in Speyer aus. Hier traf er auf einen 19-Jährigen Bekannten, der ebenfalls in Speyer wohnhaft ist. Beide Personen gerieten in Streit, woraufhin der 18-Jährige mit einem Messer in Richtung seines Kontrahenten stach und diesen glücklicherweise nur leicht am Oberkörper verletzte.

Der Geschädigte, der sich mit Freunden im Bereich eines Spielplatzes aufhielt, blieb vor Ort, der Täter entfernte sich. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Die Tatwaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Der Geschädigte benötigte keine ärztliche Behandlung, seine Oberbekleidung wurde durch das Messer beschädigt.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 13:53 Uhr, fuhren vier Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahre verkehrswidrig den linken Radweg auf der Speyerer Straße in Richtung Burgstraße, als ihnen ein 65 Jahre alter Radfahrer aus Schifferstadt entgegenfuhr. Während drei der Kinder noch auf den Bürgersteig auswichen, stieß eine 10-jährige mit dem Rad des 65-jährigen zusammen.

Hierdurch stürzte die 10-jährige gegen ein geparktes Fahrzeug und fiel zu Boden. Das Mädchen, welches durch den Unfall leicht verletzt war, wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Unfallgegner wurde ebenfalls leicht verletzt.

Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – In den frühen Samstagmorgenstunden 03.10.2020 zwischen 01:20-03:15 Uhr wurden in der Wormser Landstraße in Speyer Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der Kontrollzeit passierten rund 80 Fahrzeuge die Kontrollstelle.

Bei 11 Fahrzeugen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen und geahndet. Der ermittelte Höchstwert erreichte eine Fahrzeugführerin, die mit 75 km/h gemessen wurde. Die unangepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen und führt oft zu schweren Verkehrsunfällen. Fahren Sie bitte stets mit der gebotenen Sorgfalt und Rücksicht.