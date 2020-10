Motorradfahrer überschlägt sich

Rotenburg (ots) – Am Samstagmittag 03.10.2020 gegen 12:04 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Motorrad die Kreisstraße 53 von Wüstefeld kommend in Richtung Rotenburg. Kurz vor der Einmündung der Zufahrt zum Gut Ellingerode kam der Kradfahrer aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Er fuhr in die angrenzende Wiese und überschlug sich dort.

Hierbei verletzte sich der Fahrer, er wurde durch einen RTW ins KKH Rotenburg eingeliefert.

Der Sachschaden am Motorrad wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Lkw-Fahrer beschädigte Straßenlaternen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort

Kirchheim (ots) – Am Donnerstag 01.10.2020 gegen 18 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Belgien mit seinem Lkw den Terrassenweg und bog nach rechts in die Straße “Sonnenblick” ab. Hier blieb der Auflieger des Lkws am Mast einer Straßenlaterne, die an der Gehwegkante zu einem Privatgrundstück stand, hängen und riss diesen zu Boden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Um circa 19:20 Uhr befuhr der selbe Fahrer mit seinem Lkw den Lerchenweg und beschädigte auch hier mit seinem Fahrzeug einen Laternenmast mit Lampenschirm und die Hecke, den Zaun und Randsteine eines Anwesens. Anschließend entfernte sich der 59-jährige Mann unerlaubt vom Unfallort, wurde jedoch von Zeugen gesehen und angesprochen.

Der 59-jährige Belgier verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 3.300 Euro.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) – Am Donnerstagabend 01.10.2020 befuhr ein 19-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Renault Clio den Bommhutsweg und beabsichtigte nach rechts auf die Bundesstraße 62 zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 34-jährigen Mann aus Parthenstein mit seinem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß und einem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro.

Unfallfluchten

Bebra (ots) – Am Dienstag 29.09.2020 hatte ein Mitarbeiter einer Bebraner Firma eines der Firmenfahrzeuge, einen weißen Daimler A-Klasse, auf dem Mehrzweckplatz geparkt.

In der Zeit zwischen 07:45 und 13:08 Uhr wurde die hintere Stoßstange im rechten Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Schadenshöhe am geschädigten PKW wird auf 1.000 EUR geschätzt. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Rotenburg an der Fulda, auch telefonisch unter der 06623-9370 in Verbindung zu setzen.

Ronshausen (ots) – Am Freitag 02.10.20 gg. 15.10 Uhr stand ein Tankwagen zur Heizöllieferung in Eisenacher Str. am Fahrbahnrand. Von der Autobahn kommend fuhr ein Lkw mit Anhänger durch den Ort in Richtung Weiterode. Hierbei stieß er gegen den linken Außenspiegel des geparkten Tankwagens. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 EUR.

Schenklengsfeld (ots) – Am Samstagmorgen 03.10.20 gegen 09:30 Uhr, parkte ein 29-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen Seat Kombi am Fahrbahnrand der Straße Am Weinberg in Höhe Hausnummer 5.

Als er am Sonntagmorgen 04.10.2020 gegen 08.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schädigte vermutlich beim Ausparken den Pkw des Mannes aus Bad Hersfeld.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 1.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Niederaula (ots) – In der Zeit von Mittwoch 30.09.2020 gegen 18 Uhr bis Donnerstag 01.10.2020 gegen 08:20 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Täter die Ringstraße in Niederaula. In Höhe Ringstraße/Ecke Eschenweg kam der unbekannte Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Holzzaun und einen Metallpfosten eines Grundstückes im Eschenweg.

Danach verließ der unbekannte Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Leichtverletzter bei Zusammenstoß

Kirchheim (ots) – Am Sonntagmorgen 04.10.2020 gegen 07.18 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Hauptstraße (B 454)/K 32 (Zubringer Bundesautobahn) zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Kirchheim befuhr die Hauptstraße in Richtung Oberaula, ein 24-jähriger Mann, aus Neuenstein, die K 32, aus Richtung BAB kommend.

Beide fuhren nach eigenen Angaben bei Grünlicht an der dortigen Lichtzeichenanlage in die Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Der Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Kirchheim wurde leicht im Gesicht verletzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache zu melden.

Unfall mit E-Biker

Alheim (ots) – Am Donnerstag 01.10.20 gg. 17.30 Uhr fuhr eine 26-jährige Rotenburgerin mit einen VW Bus auf der Kreisstraße von Sterkelshausen in Richtung Oberellenbach. Links aus einem Feldweg kam ein 24-jähriger Alheimer mit seinem E-Bike auf die Straße gefahren und prallte mittig gegen die linke Fahrzeugseite des Busses.

Der Alheimer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und nach erfolgter Behandlung wieder entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.250 EUR.

Radfahrerin schwer verletzt

Fulda (ots) – Eine schwerverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag 02.10.2020 gegen 12.55 Uhr in Fulda/Künzeller Str.

Ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen befuhr mit seinem LKW über 3,5 t die Künzeller Straße aus Richtung Mehlerstraße kommend in Richtung Michael-Henkel-Straße. In der Künzeller Straße in Höhe des Einmündungsbereiches zur Heidelsteinstraße wollte der 62-Jährige mit seinem LKW nach rechts in die Heidelsteinstraße abbiegen. Dazu ordnete er sich vom Geradeausfahrstreifen auf den Rechtsabbieger Fahrstreifen ein und übersah hierbei eine auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen in gleiche Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin, die mit einem Fahrrad Pedelec unterwegs war, prallte mit dem LKW zusammen und stürzte zu Boden, wo sie im weiteren Verlauf schwerverletzt liegen blieb.

Durch einen schnell vor Ort angekommenen Notarztwagen wurde die Radfahrerin, eine 30-jährige Frau aus Künzell, mit schweren multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zum Berichtszeitpunkt bestand bei der 30-Jährigen glücklicherweise keine Lebensgefahr mehr.

An dem LKW und an dem Pedelec Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Ludwigsau (ots) – Am Freitagmorgen 02.10.2020 gegen 09:28 Uhr bog ein 69-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Suzuki-PKW von einem Hofgut auf die Landstraße 3254 ein. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Ford Focus eines 21-jährigen Mannes aus Morschen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der hinter dem Focus fahrende BMW eines 23-jährigen Mannes durch umherfliegende Teile ebenfalls beschädigt wurde.

Der 69-Jährige verletzte sich ganz leicht am Bein.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

Vorfahrt nicht beachtet – 3 Verletzte

Fulda (ots) – Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Freitagabend gegen 18:45 Uhr in der Fuldaer Innenstadt im Kreuzungsbereich Lindenstraße/Sturmiusstraße. Der 43-jährige Fahrer eines Taxis wollte mit seinem Opel Insignia von der Sturmiusstraße kommend die Lindenstraße geradeaus in Richtung Rabanusstraße überqueren. Hierbei beachtete er jedoch nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Suzuki, der im rechten Fahrstreifen der Lindenstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr und von einer 20-jährigen Frau aus Fulda geführt wurde. Der Suzuki stieß frontal in die rechte Seite des Taxis im hinteren Bereich.

Hierdurch wurden sowohl die Fahrerin des Suzuki, deren 43-jährige Beifahrerin und auch der Fahrgast des Taxis leicht verletzt, bei dem es sich um einen 49 Jahre alten Mann aus der Schweiz handelte. Die verletzten Personen wurden vorsorglich mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Suzuki der Fuldaerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Verbindung mit Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Neuhof (ots) – Zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall mit anschließenden polizeilichen Ermittlungen kam es am Donnerstag 01.10.2020 ab 16.00 Uhr, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Neuhof und der Polizeistation Hünfeld.

Gegen 16.30 Uhr meldete sich ein 61-jähriger Bewohner aus der Gemeinde Flieden beim Polizeiposten Neuhof. Dessen Angaben zufolge habe eine Dame bei ihm zuhause geklingelt und um Benutzung der Toilette gebeten. Dem außergewöhnlichen und wohl auch dringlichen Wunsch kam der 61-Jährige nach.

Nachdem die Dame die Wohnung wieder verlassen hatte und sich mit ihrem Mercedes Benz entfernen wollte, fuhr sie gegen den PKW Nissan des 61-Jährigen, welcher auf der Straße vor seinem Haus geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, bzw. ihren Namen und Anschrift zu hinterlassen, entfernte sie sich. Dem 61-Jährigen war es noch möglich, den Mercedes Benz zu fotografieren. Auf dem Foto war auch das amtliche Kennzeichen zu lesen.

Da die 54-jährige Halterin des Mercedes in einer Ortschaft Nahe Hünfeld wohnt, fuhr eine Polizeistreife zu ihrer Anschrift. Dort angekommen, traf auch die Fahrerin des Mercedes in diesem Moment ein. Bei einer Erstbefragung durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte schon Alkoholgeruch bei ihr festgestellt werden. Mit einem angebotenen Alkoholtest war die Dame allerdings nicht einverstanden. Trotz Belehrungen und mehreren Versuchen mit ihr ein sachliches ruhiges Gespräch zu führen, weigerte sie sich, den polizeilichen Maßnahmen Folge zu leisten.

So kam es zu ihrer Festnahme, gegen die sie sich vehement sperrte. Nun erwartet die uneinsichtige Fahrerin des PKW Mercedes zusätzlich ein Strafverfahren wegen Widerstand. Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung ihres Führerscheines, wurde die 54-Jährige wieder entlassen.

Einbruch in Autohandel – Katalysatoren gestohlen

Bebra (ots) – Am Donnerstagmittag 01.10.2020 wurde festgestellt, dass Unbekannte in einem unbekannten Zeitraum zuvor in einen Autohandel in der Philipp-Reis-Straße eingebrochen waren. Die Täter montierten Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen ab und verursachten einen Gesamtschaden von circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfälle

Künzell (ots) – Am Donnerstag 01.10.2020 ereignete sich gegen 4 Uhr ein Unfall auf dem Hahlweg in Künzell. Ein 28-jähriger Kia-Fahrer aus Künzell befuhr den Hahlweg in Richtung Turmstraße. In Höhe des Hauses 39 querte er die Gegenfahrbahn, um auf dem dortigen Parktstreifen zu fahren. Bei dieser Aktion übersah er den roten Ford eines 34-jährigen Fuldaers, der den Hahlweg in Richtung Keuloser Straße befuhr.

Der Fuldaer konnte einem Frontalzusammenstoß nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen nach rechts entgehen. Hierbei geriet er neben die Fahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem Baum. Da gegen den Künzeller der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinflusses besteht, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 EUR.

Petersberg – Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von 13.000 EUR ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag, dem 01.10.2020, gegen 21:45 Uhr, auf der Dipperzer Straße (B458) in Höhe des Justus-Liebig-Centers ereignete. Ein 51-jähriger Fuldaer befuhr mit seinem Mercedes den rechten der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dipperz.

In Höhe des Justus-Liebig-Centers wollte er verbotener Weise wenden. Hierbei bemerkte er den VW eines 53-jährigen Fuldaers nicht, der sich bereits auf gleicher Höhe auf dem linken Fahrstreifen befand. Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die PKW wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Künzell (ots) – Am Donnerstag 01.10.2020 befuhr ein 27-jähriger Audifahrer aus Fulda gegen 21.30 Uhr die Florenberger Straße in Richtung Pilgerzell. In einer Rechtskurve bemerkte er einen vor ihm fahrenden Roller zu spät und wollte diesen dann überholen.

Hierbei kam er auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Mercedes eines 31-jährigen Fuldaers. Hierbei entstand ein Gesamschaden von knapp 12.000 EUR.

Bebra (ots) – Am Donnerstag 01.10.20 12.20 Uhr wollte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra mit ihrem Seat-Ibiza vom rechten Fahrbahnrand der Kasseler Straße in den fließenden Verkehr stadtauswärts anfahren. Dabei übersah sie die hinter ihr fahrende Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel-Corsa aus Bebra, die in gleicher Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Gesamtschaden ca. 2.500 Euro.

