Frankeneck: Personen geraten aneinander

Frankeneck – Am frühen Morgen des Samstag, 03.10.2020, kam es in der Talstraße zu einem polizeilichen Einsatz. Passanten haben Polizei und Rettungsdienst gesehen. In Facebook wurde behauptet, dass es ein Einbruch mit einem versuchten Tötungsdelikt war. Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass eine nicht in dem Anwesen wohnende Person eine andere Person in dem Haus aufgesucht habe. Es sei weder zu einem Einbruch noch zu einem versuchten Tötungsdelikt, jedoch zu Körperverletzungen gekommen.