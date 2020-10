Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 04.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Friedelsheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum vom 02.10.2020, 11:00 Uhr, bis 03.10.2020, 15:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Pietzsch-Straße in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter hebelten das Wohnzimmerfenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Sammlermünzen im Wert von ca. 1000,-EUR entwendet wurden.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Weisenheim am Berg: Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots) – Am 03.10.2020 gegen 21:05 Uhr kam es in der Herxheimer Straße in Weisenheim am Berg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 32-jährige Halter eines Renaults konnte beobachten, wie zwei Fahrradfahrer die Herxheimer Straße in Weisenheim am Berg in Richtung Herxheim befuhren. Einer der beiden Fahrradfahrer, welcher laut Angaben des Geschädigten mit einer dunklen Jacke und einem weißen Kapuzenpulli bekleidet war, fuhr dabei gegen seinen im Bereich einer Hofeinfahrt geparkten Renault. Anschließend entfernten sich die Fahrradfahrer von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden im Heckbereich in Höhe von ca. 1500,-EUR. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein Fahrradfahrer im Ortsgebiet Kallstadt angetroffen werden, welcher zunächst versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Der 16-jährige Fahrradfahrer aus Ellerstadt, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf, konnte jedoch gestellt werden. Er wies leichte Verletzungen am Kopf auf und hatte eine zerrissene Hose. Am Fahrrad konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Der Fahrradfahrer stritt ab, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,57 Promille. Dem 16-Jährigen wurde auf der Dienststelle in Bad Dürkheim im Beisein seiner Mutter eine Blutprobe entnommen.

Zeugen des Unfallgeschehens sowie der weitere Fahrradfahrer werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.