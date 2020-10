Haßloch: Orgelkonzert mit Robert Sattelberger am 04. Oktober 2020 in der Christuskirche Haßloch

Haßloch – Die protestantische Kirchengemeinde Haßloch lädt ein zum Orgelkonzert am Sonntag, 4. Oktober 2020 in der Christuskirche um 18Uhr. In diesem Jahr jährt sich die Erneuerung der Johann – Michael – Hartung – Orgel aus dem Jahr 1754 durch die Orgelbaufirma Winterhalter zum 28. Mal. Anlässlich dieses Geburtstags gastiert Robert Sattelberger, seit 2001 Bezirkskantor in Speyer, in Haßloch.

Unter dem Motto „Präludium und Fuge im Spiegel der Zeit“ spielt er Werke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier stellt er jeweils ein Präludium mit Fuge einem choralgebundenen Werk gegenüber. Der Höhepunkt des Programms ist zweifellos das großartige Präludium und Fuge über BACH von Franz Liszt.

Robert Sattelberger studierte am Evang. Kirchenmusikalischen Institut Heidelberg und an der Folkwanghochschule in Essen; danach Orgelstudium in der Solistenklasse bei Prof. Almut Rössler in Düsseldorf. 2010 verlieh ihm die pfälzische Landeskirche den Titel „Kirchenmusikdirektor“.

In der Kirche ist zwar genug Platz, trotzdem müssen die Corona – Bestimmungen eingehalten werden. Tragen Sie bis zu Ihrem Platz eine Maske.

Es wird sehr herzlich um Voranmeldung unter der Telefonnummer 06232 / 93279 oder u.kaleschke@web.de gebeten.