Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 03.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Versuchte Enkeltricks

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 02.10.2020 wurden der Polizei Bad Dürkheim auch wieder mehrere Telefonanrufe mit dem sogenannten Enkeltrick gemeldet. Bei allen Anrufen blieb es beim Versuch. Die Geschädigten waren misstrauisch und erkannten den Betrug bevor es zu Geldforderungen kam.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann, diese sind unter nachfolgendem Link abzurufen: https://s.rlp.de/zvsk2

Meckenheim: Raub auf Pizzalieferanten

Meckenheim (ots) – Am 02.10.2020 um kurz nach 22:00 Uhr lieferte ein Pizzabote zwei zuvor telefonisch bestellte Pizzen auf einem Parkplatz in der Rödersheimer Straße in Meckenheim aus. Dort erwarteten ihn zwei ca. 18-20 jährige Männer mit Mund-Nasen-Schutz. Unvermittelt wurde er von einem der beiden mit Pfefferspray attackiert. Die Thermobox mit den Pizzen wurde ihm aus den Händen gerissen. Außerdem wurde er aufgefordert die Geldtasche herauszugeben. Der Pizzalieferant rannte jedoch in Richtung einer nahegelegenen Gaststätte und gab die Geldtasche nicht heraus. Die beiden Täter flüchteten daraufhin mit der Thermobox fußläufig Richtung Dorfmitte. Der Pizzabote erlitt Reizungen der Augen. Hinweise an die Polizei Haßloch unter 06324 / 933-0 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Deidesheim: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Deidesheim (ots) – Am 02.10.2020 kam es in der Zeit von etwa 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr in der Nacht zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Hassert“ in Deidesheim. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Kellerfensters ins Innere des Anwesens. Sie entwendeten Schmuck in Höhe von ca. 1000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise an die Polizei Haßloch unter 06324 / 933-0 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Auto zerkratzt

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – In der Zeit von 01.10.2020, 16.00 Uhr bis 02.10.2020, 07.30 Uhr wurde in der Straße Im Höhnhausen in Wachenheim ein Pkw Audi A 4 beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack an der hinteren linken Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Gönnheim: Gast schlägt um sich

Gönnheim (ots) – Am 03.10.2020 gegen 00:30 Uhr kam es in Gönnheim in einer Gaststätte zu einem Handgemenge. Ein 22-jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis schlug aus bislang ungeklärter Ursache auf drei Gäste ein. Die drei Geschädigten im Alter von 21 und 55 Jahren erlitten Schürfwunden im Gesicht. Der Beschuldigte hatte sich beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt, konnte aber durch die Streife in der Nähe festgestellt werden. Dieser hatte 1,7 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.