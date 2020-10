Ludwigshafen: „Eulen – Löwen“ am 06. Oktober 2020 vor 500 Fans

Ludwigshafen – Aufgrund der heutigen Inzidenz unter 20 in Ludwigshafen und der 5-Tagesregelung nach den Vorgaben der zuständigen Behörden darf Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen das Spiel am Dienstag, 6. Oktober 2020 (19 Uhr), gegen die Rhein-Neckar Löwen vor 500 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle austragen.

Der Entscheid gilt aufgrund der dynamischen Regelung zunächst nur für dieses eine Spiel. Die Eulen haben rund 1.100 Dauer- und VIP-Karten abgesetzt. Bei der Ticketverteilung für das Derby ist den Verantwortlichen wichtig, „für eine faire Aufteilung zwischen den Inhabern von VIP-Karten und Inhabern der Dauerkarte Plus zu sorgen“, versicherte die Geschäftsführerin und bittet gleichzeitig um Verständnis aller für die aktuelle Situation. Die Tickets werden per Mail zugestellt.