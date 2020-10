Ludwigshafen: Kinderuni-Programm startet im November 2020 ins Wintersemester

Ludwigshafen – Nachdem im Sommersemester 2020 wie so Vieles auch die Kinderuni der HWG LU pausieren musste, ist sie nun im Wintersemester 2020/2021 wieder mit einem spannenden Programm für neugierige Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren zurück.

Den Anfang macht am Mittwoch, 18.11.2020, Gunda Helmer, Dozentin für Wirtschaftsmathematik und Statistik vom Fachbereich Marketing und Personalmanagement: Unter dem Titel „Hat die Natur Mathematik gelernt?“ schauen sich die Kids hier von 16.30 bis 17.30 Uhr in Raum A 103 (A-Gebäude, 1. OG) Mutter Natur unter mathematischen Gesichtspunkten genauer an. Da heiß es dann: Kann eine Schnecke zählen? Oder: Wieviel Mathe steckt in einem Gänseblümchen?

Am Mittwoch, 09.12.2020, wartet Finanzexpertin Prof. Dr. Birgit Angermeier vom Fachbereich Dienstleistungen und Consulting auf die kleinen Studierenden. Unter dem Titel „Was kostet ein Monat?“ spürt sie den Fragen nach, wohin im Haushalt bloß immer das ganze Geld verschwindet, welche Kosten in einer Familie im Monat so anfallen und wie man diese Ausgaben am besten im Blick behält. Die Kinderuni-Vorlesung findet ebenfalls von 16.30 bis 17.30 Uhr in Raum A 103 (A-Gebäude, 1. OG) statt.

Den Abschluss bildet dann am Mittwoch, 27.01.2021, die Kinderuni-Vorlesung „Urknall, Quarks und das, was die Welt zusammenhält“ mit Diplom-Physikerin Dr. Melanie Hoffmeister vom Projekt Schrödingers Katze Lu. Darin widmen sich Hoffmeister und die jungen Forscherinnen und Forscher von 16.30 bis 18.00 Uhr in Raum A 101 (A-Gebäude, 1. OG) den kleinsten Bausteinen unserer Materie.

Alle Kinderuni-Vorlesungen des Wintersemesters 2020/2021 finden im A-Gebäude der Hochschule auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in 67059 Ludwigshafen statt.

Die Kinderuni-Veranstaltungen sind kostenfrei und stehen allen Kindern zwischen 8 und 13 Jahren offen. Zur Einhaltung der Corona-Auflagen des Landes ist die Zahl der

Plätze auf 20 Kinder begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an ute.sahmel@hwg-lu.de ist daher unbedingt erforderlich.

Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.

Das neue Programm ist online unter:

www.hwg-lu.de/hochschule/kennenlernangebote/kinder-uni.html