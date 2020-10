Neustadt: Tourismuskonzeption 2022+ für Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – In seiner Sitzung am 29. September 2020 hat sich der Stadtrat auch mit einer Tourismuskonzeption 2022+ beschäftigt.

Das Konzept ist aufgeteilt in Projektaufbau, Fazit aus der Analyse, Strategie und Maßnahmen sowie die Organisation. Ziel ist es unter anderem, die Qualität der Angebote zu sichern bzw. zu steigern, potentielle Zielgruppen zu bearbeiten, Anbieter, Angebote und Infrastruktur zu vernetzen sowie die nachhaltige Finanzierung zu sichern. Zur Vorbereitung fanden seit September 2019 verschiedene Sitzungen statt.

Im Ergebnis konnten verschiedene Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken herausgearbeitet werden (siehe Titelbild)

Als Visionen kann festgehalten werden:

Als nächster Schritt folgen nun Organisationsempfehlungen.