Darmstadt

Mit zwei Haftbefehlen gesucht – Zivilbeamte nehmen 23-Jährigen fest

Darmstadt (ots) – Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Mittwoch (30.9.) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 23-jährigen Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, bestanden gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Darmstadt unter anderem wegen Einbruchsdelikten. Gegen 17 Uhr konnte der Gesuchte im Bereich des Luisenplatzes lokalisiert und festgenommen werden.

Weil er sich gegenüber dem Beamten bei seiner Überprüfung mit einem falschen Ausweisdokument identifizieren wollte und zudem ein Messer mit sich führte, obwohl gegen ihn ein Waffenbesitzverbot besteht, leiteten die Ordnungshüter weitere Strafverfahren ein.

Weißer Smart gestohlen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist in der Nacht zum Donnerstag 30.9.-01.10.2020 ein weißer Smart von Kriminellen im Birkenweg entwendet worden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen F-HR 699 angebracht.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Eigentümer von Fahrrad gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Erbach/Dieburg (ots) – Die Polizei in Erbach sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines lila-schwarzen Rads der Marke Schauff. Am vergangenen Sonntagabend 27.09.2020 kontrollierten Beamte der Polizeistation Dieburg einen 39-Jährigen, der mit dem Fahrrad auf der Bundesstraße 45 in Richtung Hanau unterwegs war.

Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 39-jährige Mann das Velo in Erbach-Erlenbach entwendet haben. Der offenbar geistig verwirrte Mann wurde im Anschluss seinem Betreuer übergeben und das Rad sichergestellt.

Bislang hat sich der rechtmäßige Besitzer noch nicht bei der Polizei gemeldet. Der Eigentümer oder Zeugen, die wissen wem das Rad gehört, werden daher gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Schwarzer Mercedes in Hofeinfahrt ausgebrannt – Zeugen gesucht

Schaafheim-Mosbach (ots) – In einer Hofeinfahrt in der Berliner Straße brannte in der Nacht zum Freitag 01.-02.10.2020 ein schwarzer Mercedes vollständig aus. Gegen 1.30 Uhr war die Rettungsleitstelle informiert worden. Hierauf rückten Polizei und Feuerwehr gemeinsam aus. Rasch konnte die Feuerwehr aus Schaafheim die Flammen löschen.

Infolge der Hitzentwicklung wurden auch Teile der Hausfassade, zwei Mülltonen und deren Überdachung sowie ein Sonnenschirm in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des verursachten Schadens ist abschließend noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Ermittler unter der Rufnummer 06151 / 9690.

Groß-Gerau

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag 01.10.2020 zwischen 16.30-17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Frankfurter Landstraße in Walldorf ein geparkter grauer Mercedes A 190 an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Wieder Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Rüsselsheim (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen falscher Polizeibeamter und anderer Amtsträger. Am Donnerstag 01.10.2020 wurden mindestens 7 Bürgerinnen und Bürger durch angebliche Polizeibeamte angerufen. Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer hatten vorgegaukelt, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher.

Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher Kombination an.

Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Bebelstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag 01.10.2020 durch Unbekannte die Tür eines Geländewagens zerkratzt.

Der Besitzer des schwarzen BMWs stellte das Fahrzeug Mittwochabend vor seinem Wohnhaus ab. Als er am Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Tür auf der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizei in Bischofsheim (06144/9666-0).

Verkehrsunfallflucht in Dornheim

Groß-Gerau (ots) – Am Donnerstag 01.10.20 gegen 18:45 bog eine 40-jährige Dornheimerin mit ihrem roten OPEL Corsa von der Mainzer Landstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in die Straße Am Wallerstädter Weg ab. Ein schwarzer Pkw, welcher vorher an der Einmündung Wallerstädter Weg wartete, um auf die Mainzer Landstraße einzufahren, fuhr plötzlich los und stieß gegen die hintere Fahrzeugseite des abbiegenden OPEL Corsa.

Laut der überraschten Corsafahrerin kam es beim Anstoß zu einem kurzen Blickkontakt zwischen ihr und der Fahrerin des schwarzen Pkw. Letztere entfernte sich dann jedoch in Fahrtrichtung Groß-Gerau, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallgegnerin nachzukommen.

Die flüchtige Fahrzeugführerin wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben und sei von schlanker Statur gewesen. Außerdem habe sie ein buntes Kopftuch getragen.

Der Schaden am Corsa wird mit etwa 1.000 EURO beziffert. Hinweise auf die Verursacherin oder den von Ihr verwendeten schwarzen Pkw nimmt die Polizeistation Groß-Gerau entgegen.

Kreis Bergstraße

Unfall – Sprinter gerät auf Gegenfahrbahn und flüchtet – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Freitag 02.10.20 gegen 14:24 Uhr befuhr ein weißer Sprinter die L3111 von Lorsch in Richtung Viernheim. Auf Höhe des Ortsteils Lampertheim-Hüttenfeld zwischen zwei Kreiseln, geriet dieser Sprinter auf die Gegenfahrbahn, wobei die ihm entgegenkommende 29-jährige Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn in den Graben fuhr, um so einen Frontalzusammenstoss zu vermeiden.

Der Fahrer des weißen Sprinters flüchtete von der Unfallstelle; Ersthelfer kümmerten sich vorbildlich um die 29-jährige, die mit einem Schock und leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Heppenheim kam. An ihrem Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen die Hinweise auf das Geschehen, das flüchtige Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel. 06206/9440-0 zu wenden.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bensheim (ots) – Am Mittwoch 30.09.2020 zwischen 08:15 und 08:35 Uhr, beschädigte ein schwarzer Citroen Berlingo auf Höhe des Autohaus Lotz einen grauen Mercedes Benz E-Klasse, der in der Robert-Bosch-Straße stadteinwärts fuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Außenspiegeln.

Der Vorfall konnte durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beobachtet werde. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten Hinweise zu dem Unfallhergang an die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 weiterzugeben.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Bad König (ots) – Am Freitag 02.10.2020 gegen 15 Uhr, ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus dem Neckar-Odenwaldkreis befuhr die Frankfurter Straße und musste verkehrsbedingt anhalten. Der vor ihr haltende Pkw setzte plötzlich zurück und beschädigte hierbei den Pkw der 20-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw der 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Münzautomat aufgebrochen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Breuberg-Neustadt (ots) – Nachdem Unbekannte einen Münzautomaten in der Bahnhofstraße im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen 29.09.2020 und Donnerstagmorgen 01.10.2020 aufbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben.

Der Münzautomat befindet sich auf einem Parkplatz eines dortigen Wohnmobilstellplatzes. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten Kriminelle den Automaten auf und entwendeten einen kleinen Geldbetrag. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Höchst ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegen.

Nach Unfall – 28-Jähriger leicht verletzt

Reichelsheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 01.10.2020 gegen 9.40 Uhr, ereignete sich auf der Darmstädter Straße ein Unfall mit 6 beteiligten Fahrzeugen. Hierbei erlitt ein 28-Jähriger leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 46-Jähriger mit seinem Laster in Richtung Bockenrod unterwegs. Hierbei kollidierte der Lastfahrer mit einem Kastenwagen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 28 Jahre alte Fahrer im Kastenwagen. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

In Folge des Aufpralls, wurde der Kastenwagen auf weitere vor ihm geparkte Wagen geschoben. Hierbei wurden auch ein Smart, ein Volkswagen, ein Audi und ein Mercedes beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge, entstand insgesamt ein Schaden über 20.000 Euro. Der Kastenwagen und der Smart waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wieso der 46-Jährige mit dem Kastenwagen kollidierte, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen