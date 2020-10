Polizeibeamte bei 5 Einsätzen beleidigt und bedroht

Ludwigshafen/Frankenthal (ots) – Bei insgesamt 5 Einsätzen wurden Beamte der Polizei Ludwigshafen und Frankenthal in verschiedenen Formen am Mittwoch beleidigt und bedroht.

Am Mittwochmorgen 30.09.2020 kurz nach 9 Uhr beleidigte ein 50-Jähriger Ludwigshafener Beamte der Polizei Ludwigshafen. Der 50-Jährige beanstandete die Verkehrskontrolle seiner Lebensgefährtin. Diese war zuvor mit einem nicht vorschriftsmäßig technisch veränderten Auto in der Prälat-Caire-Straße kontrolliert worden.

Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr wurden Beamte der Polizei Frankenthal von einem 31-jährigen Frankenthaler mehrfach beleidigt. Der 31-Jährige soll zuvor in der Wormser Straße mehrere Passanten beleidigt und ein Fahrrad gestohlen haben.

Gegen 22:40 Uhr beleidigte ein 53-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis andere Beamte der Polizei Frankenthal. Der 53-Jährige habe sich zuvor in einer Gaststätte in Frankenthal geweigert zu gehen und dort mehrere Personen beleidigt.

Gegen 23:00 Uhr wurden in Ludwigshafen Polizeibeamte bei zwei unterschiedlichen Einsätzen beleidigt. Ein 34-jähriger Mannheimer störte zunächst eine Verkehrskontrolle in der Lichtenberger Straße. Als er aufgefordert wurde dies zu unterlassen, beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten.

Bei dem weiteren Einsatz um 23:00 Uhr beleidigte eine 36-jährige Ludwigshafenerin Beamte der Polizei Ludwigshafen. Die 36-Jährige soll zuvor in einer Gaststätte am Goerdeler Platz randaliert haben, weshalb die Polizei verständigt wurde.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass alle Beleidigungen und Angriffe auf Polizeibeamte zur Anzeige gebracht werden.

Die Täter können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstag 01.10.2020 von der Polizei erwischt, wie er mit dem Auto seines Opas eine Spritztour machte. Der Jugendliche war gegen 16.45 Uhr im Bereich der Rheinuferstraße mit dem Pkw unterwegs, als er in eine Kontrollstelle der Polizei gelangte. Beim Erblicken der Polizei wendete der 17-Jährige und wollte flüchten.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und unterzog den 17-Jährigen einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der Jugendliche kein Führerschein besaß und das Auto seines Opas nutzte.

Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde erstattet.

Falsche Polizeibeamter am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Ein falscher Polizeibeamter meldete sich am Donnerstag 01.10.2020 gegen 11.30 Uhr, telefonisch bei einer 91-Jährigen im Bereich der Gartenstadt und gab sich als Beamter der Polizei Mannheim aus. Er gab vor, dass der Bruder der Seniorin in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre und nun eine Kaution zahlen müsse. Die 91-Jährige reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch, sodass kein Schaden entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Einer 30-Jährigen wurde am Donnerstag 01.10.2020 gegen 12.35 Uhr, über 1.000 Euro Bargeld aus einem Rucksack gestohlen. Die Frau befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft in einem Shoppingcenter am Rathausplatz, als eine unbekannte Frau von hinten an ihr vorbeiging und den Geldbeutel aus dem Rucksack stahl. Als die 30-Jährige nach ihrem Rucksack schaute, stellte sie den Verlust des Geldbeutels mit dem Bargeld fest.

Die unbekannte Frau war bereits über alle Berge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

Einbrecher erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Mann versuchte am Donnerstag 01.10.2020 über eine Terrasse in ein Wohnhaus in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Der Einbrecher war derart laut, dass der Hausbewohner nach dem Rechten sah und den Unbekannten bei der Tat überraschte. Beim Erblicken flüchtete der Einbrecher.

Der Unbekannte war circa 1,75m groß, er trug eine Brille und war von kräftiger Statur.

Mit Straßenlaterne kollidiert

Ludwigshafen (ots) – Ein alkoholisierter 22-Jähriger verlor am Freitag 02.10.2020 die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der junge Mann war gegen 3 Uhr auf der der Kleestraße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seines Alkoholisierungsgrades und überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern kam und mit einer Straßenlaterne zusammenstieß.

Als die Polizei vor Ort erschien, bemerkten sie sofort, dass er nicht ganz nüchtern war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein zog die Polizei direkt ein.

Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt.