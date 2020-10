Duo überfällt 75-jährige Frau am Friedhof – Polizei bittet um Mithilfe

Marburg (ots) – Am Sonntag 27.09.2020 nahmen 2 Männer gewaltsam die Handtasche einer 75-Jährigen an sich. Der Vorfall ereignete sich am Friedhof Rotenberg, in der Sackgasse vor der Kapelle.

Die Marburgerin lief zwischen 14-16 Uhr in Richtung der Kapelle. Zu dieser Zeit parkten dort mehrere Pkw mit Wohnanhängern. Als sie in Höhe der Gespanne lief, zogen zwei Männer sie plötzlich hinter einen der Wagen. Sie nahmen ihr mit Gewalt die Handtasche ab, warfen den Inhalt zu Boden und verschwanden mit der Tasche.

Das Duo erbeutete eine blaue Lacktasche mit Schulterriemen, die mit blauem Samt ausgeschlagen ist. Der Wert der Tasche liegt bei rund 500 Euro.

Eine Beschreibung der beiden Räuber ist der 75-Jährigen nicht möglich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Überfall am Sonntagnachmittag am Friedhof Rotenberg beobachtet?

Wem sind die beiden Männer dort aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Diebe in der Bar –

Ungebetene Gäste suchten in den vergangenen Wochen eine Bar in der Unterführung des Rudolphsplatzes auf. Sie verschafften sich Zutritt zum Gastraum, verspeisten mitgebrachte Lebensmittel und bedienten sich an den Getränken. Zudem ließen sich Bargeld, Alkoholika sowie einen Schlüssel mitgehen. Die Schäden in der Kneipe summieren sich auf rund 2.000 Euro.

Genaue Angaben über den Wert der gestohlenen Gegenstände können momentan noch nicht gemacht werden. Der Besitzer geht davon aus, dass die Diebe im Zeitraum vom 18.09.2020 (Freitag) bis zum gestrigen Donnerstag (01.10.2020) die Bar aufsuchten.

Zeugen, die Angaben zu den Einbrechern machen können oder denen Personen in dem Bereich der Bar auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.

Lohra: Lack zerkratzt –

Schäden in Höhe von jeweils 500 Euro ließen Vandalen im Lack zweier geparkter Pkw zurück. Der schwarze Opel Corsa und die silberfarbene A-Klasse standen im Zeitraum vom 10.09.2020 bis zum 15.09.2020 in der Jahnstraße, in Höhe der Hausnummer 20. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Bleche der Autos. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Stadtallendorf: Nach Unfall Zeugen gesucht –

Die Polizei Stadtallendorf bittet bei der Suche nach einem flüchtigen Unfallfahrer um Mithilfe. Im Zeitraum vom 29.09.2020, gegen 23.00 Uhr bis zum 30.09.2020, gegen 09.00 Uhr prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in der Niederkleiner Straße, in Höhe der Einfahrt zum Konrad-Adenauer-Ring, gegen ein Schild und einen Poller.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub.

Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: 06428 / 93050 bei der Polizei zu melden.

Biedenkopf: Parkplatzrempler am Kaufland –

Auf rund 800 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der nach einem Parkplatzrempler an einem schwarzen Audi A4 zurückblieb. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte den Audi und beschädigte den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite.

Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (01.10.2020), zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr vor der Kaufland-Filiale beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei den Ermittlern der Biedenköpfer Polizei zu melden.

