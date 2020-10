Landkreis Kassel: Die Polizei-News

28-Jähriger filmt Polizeieinsatz und verletzt Polizisten an der Hand

Hofgeismar (ots) – Am Donnerstagabend 01.10.2020 wurde eine Streife der Polizeistation Hofgeismar wegen privaten Streitigkeiten in einer Wohnung in der Hofgeismarer Innenstadt gerufen. Während des darauffolgenden Einsatzes filmte der dort wohnende 28-Jährige die Polizisten mit seinem Handy und beendete die Aufnahme auch nach Aufforderung der Beamten nicht. Daraufhin beschlagnahmte die Streife das Mobiltelefon des Mannes, wogegen er sich erheblich zur Wehr setzte. Ein Polizist wurde hierbei an der Hand verletzt und konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.

Wie die Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, war sie gegen 21:30 Uhr zu dem Streit zwischen mehreren Personen in die Wohnung in der Innenstadt gerufen worden. Eine 26-jährige Frau aus dem Landkreis Friesland (Niedersachsen), die sich dort als Besucherin aufhielt, schilderte den Polizeibeamten, dass der 28-Jährige sie zuvor angegriffen und beleidigt hatte. Verletzt wurde sie hierbei aber nicht.

Während des Einsatzes bemerkten die Polizisten, dass der Hofgeismarer sie und die anderen Anwesenden mit seinem Handy filmte. Die Aufforderung der Beamten, das Filmen zu unterlassen, ignorierte der aggressive 28-Jährige vehement und wehrte sich anschließend gegen die Beschlagnahme des Mobiltelefons. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und “Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen” verantworten.

Zudem erstattete die 26-jährige Frau bei den Polizisten eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Detonation von Sauerstoffflasche in Unterführung – Polizei sucht Zeugen

Fuldatal (ots) – In der Nacht zu Donnerstag 01.10.2020 haben Unbekannte in einer abgelegenen Bahnunterführung bei Fuldatal-Ihringshausen eine Detonation einer Sauerstoffflasche verursacht. Eine Beschädigung an den Wänden der Unterführung entstand hierbei nicht.

Wie die am Donnerstag von einem Zeugen zu der Bahnunterführung, die zwischen einem Wanderparkplatz an der Fuldatalstraße und der Märchenmühle liegt, gerufene Streife des Reviers Nord berichtet, hatten die Unbekannten in der Unterführung eine mit noch unbekanntem Inhalt gefüllte Sauerstoffflasche zur Detonation gebracht. Die aufgefundenen Gegenstände wurden im Anschluss durch die Polizei für eine Untersuchung als Beweismittel sichergestellt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Zeuge in der Nacht gegen 4 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Unterführung gehört. Nachdem er dort am Morgen nachschaute und die detonierten Gegenstände fand, alarmierte er die Polizei.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Bahnunterführung zwischen der Fuldatalstraße und der Märchenmühle möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

Eigentümer des gestohlenen Pedelecs konnte ermittelt werden

Kaufungen/Lohfelden (ots) – Die Suche nach dem Eigentümer des gestohlenen Pedelecs des Herstellers “Haibike”, das die Polizei in der Nacht zum 11.07.2020 in Kaufungen sichergestellt hatte, ist beendet. Die Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei konnten durch ihre intensiven Bemühungen den 54-jährigen Eigentümer des Zweirads ermitteln.

Wie sich herausstellte, war das angeschlossene Pedelec am 26.06.2020 in der Talstraße in Lohfelden gestohlen worden. Der 54-Jährige aus Lohfelden hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Da die Rahmennummer des sichergestellten Rads von dem Akku verdeckt wurde und nicht ohne Beschädigung festgestellt werden konnte, war zunächst keine Zuordnung zu dem gemeldeten Fahrraddiebstahl möglich gewesen. Der glückliche Eigentümer kann sein Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro nun wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aus Kaufungen, den eine Streife des Polizeireviers Ost mit dem gestohlenen Rad kontrolliert hatte, dauern an.

