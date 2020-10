Frankfurt: Dieb auf frischer Tat ertappt

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Freitagmorgen beobachtete ein Autobesitzer, wie ein Unbekannter Gegenstände aus seinem Auto entwendete. Er hielt den Langfinger bis zur Eintreffen der Polizei fest.

Gegen 09:45 Uhr traute der 38-jährige Besitzer eines BMW seinen Augen kaum, als er einen Unbekannten dabei beobachtete, wie dieser in der Münchener Straße die Türen zu seinem Wagen öffnete und darin liegenden Sachen entwendete.

Der Autobesitzer eilte zu seinem Fahrzeug und stellte den Dieb zur Rede. Ein weiterer Zeuge kam zur Unterstützung herbei und gemeinsam hielt man den 26-jährigen Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten fanden die aus dem Fahrzeuginnenraum fehlende Sonnenbrille und das fehlende Päckchen Zigaretten in der Tasche des Tatverdächtigen, der sich nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls konfrontiert sieht.

Frankfurt: Unbekannte klauen Pedelec

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht 01.-02.10.2020 haben Unbekannte ein Pedelec entwendet. Trotz eines aufmerksamen Zeugen, gelang den Dieben die Flucht. Gegen 01.15 Uhr konnte ein 28-jähriger Mann beobachten, wie sich zwei Männer in der Mainluststraße an dem Schloss eines Pedelecs der Marke “Cube” zu schaffen machten.

Umgehend alarmierte er die Polizei. Den Tätern gelang, noch bevor die Polizei vor Ort war, mit der Beute die Flucht. Sie flohen mit dem schwarzen Fahrrad über die Mainluststraße in Richtung Main.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

