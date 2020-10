Polizei Eschwege

Polizei kontrolliert Autofahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

(ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Eschwege am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Eschwege kontrolliert, die ohne Führerschein im Bereich Augustastraße unterwegs war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, war der Frau der Führerschein aufgrund einer Fahrt unter Betäubungsmittel schon vor einiger Zeit entzogen worden.

Ein durchgeführter Drogentest bei der Frau verlief dann positiv, so dass die Beamten im Anschluss eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlassen mussten. Die 48-Jährige muss sich nun erneut wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zusätzlich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Wildunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 06.50 Uhr kollidierte ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau mit einem Reh, als er auf der Kreisstraße K 49 zwischen Weißenborn und Völkershausen unterwegs war. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Schaden von 2.000 Euro, das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagvormittag um 11.05 Uhr im Schützengraben in Eschwege. Eine 43-jähriger Autofahrer aus Helsa war im Schützengraben in Richtung Himmelreich unterwegs und wollte dann in eine Hofeinfahrt fahren. Als der Mann blinkte und abbremste, erkannte dies ein nachfolgender Autofahrer, ein 18-Jähriger aus Wehretal, zu spät und fuhr auf.

Dabei entstand an den beiden Autos ein Schaden von 6.000 Euro.

Parkplatzrempler

Beim Einparken auf dem Parkplatz Am Brauhaus in Eschwege beschädigte eine 36-jährige Autofahrerin aus Göttingen am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr den Pkw einer 80-Jährigen aus Eschwege. Während am Fahrzeug der Verursacherin nur ein Schaden von 500 Euro entstand, traf es das Auto der 80-Jährigen mit einem Schaden von 2.500 Euro deutlich schlimmer.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Hauswand und Werbetafel von Kfz beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend und Donnerstagnachmittag 16.45 Uhr kam ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bad Sooden-Allendorf beim Befahren der Steinstraße in Fahrtrichtung Am Plan von der Fahrbahn ab und geriet auf den Gehweg. Dabei beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Plan eine Hauswand und eine Werbetafel. Anschließend beging der Verursacher Fahrerflucht.

Der Schaden beträgt 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 0652/927943-0 entgegen.

Einkaufswagen rollt gegen Pkw

Eine 43-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf hat am Freitag gegen 11.15 Uhr einen Schaden von 150 Euro an einem geparkten Pkw verursacht, weil sich der abgestellte Einkaufswagen der Frau selbständig machte und auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes gegen das Auto eines 59-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf rollte.

Versuchter Pkw-Aufbruch – Polizei sucht Zeugen

Ein Schaden von 1000 Euro entstand, als Unbekannte versucht haben einen schwarzen Pkw Daimler Benz aufzubrechen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum im Eichenweg in Eschwege. Die Tat geschah offenbar zwischen dem 25.09.2020, 20.00 Uhr und dem 28.09.2020, 09.00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Parkrempler

1.400 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 09.05 Uhr entstanden, als ein 76-jähriger Autofahrer aus Eisenach in Herleshausen auf einem Parkplatz Am Anger ein geparktes Fahrzeug touchierte.

Neben einem Schaden von 600 Euro am Auto des 76-Jährigen, wurde der geparkte Wagen eines

45-Jährigen aus Herleshausen mit 800 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Nachgemeldet wurde noch ein Wildunfall vom späten Mittwochnachmittag, wo ein 33-jähriger Autofahrer aus Herleshausen gegen 17.05 Uhr auf der Kreisstraße K 18 zwischen Willershausen und Pferdsdorf ein Reh erfasste, das bei dem Zusammenprall verendete.

Der Sachschaden an dem betroffenen Pkw wird auf 500 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr ein blauer Ford Focus auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau von Unbekannten an der Fahrerseite zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Pkw nimmt Leichtkraftrad die Vorfahrt

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagabend gegen 20.05 Uhr in der Schulstraße von Hessisch Lichtenau einem 47-jährigen Motorradfahrer aus Hessisch Lichtenau die Vorfahrt genommen, der die Schulstraße von der Lindenstraße kommend bevorrechtigt kreuzte.

An Pkw und Leichtkraftrad entstand jeweils ein Schaden von 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

In der Langen Straße in Neu-Eichenberg, Ortsteil Hebenshausen, haben Unbekannte einen Pkw VW Tiguan in schwarz an der rechten hinteren Tür beschädigt. Der Vorfall geschah am Donnerstag zwischen 10.45 und 11.15 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Auto setzt zurück und stößt mit anderem Auto zusammen

Am Donnerstagvormittag gegen 11.00 Uhr ist ein 57-jähriger Autofahrer aus Eschwege in Witzenhausen-Gertenbach in der Albershäuser Straße, Fahrtrichtung Hübenthalstraße, zu weit in den Kreuzungsbereich Hübenthalstraße/An der Linde eingefahren und an der dortigen Vorfahrtstraße zum Stehen gekommen. Als der Mann daraufhin mit seinem Auto zurücksetzte, stieß er gegen den Pkw eines 51-Jährigen aus Witzenhausen, der in gleicher Richtung wie der 57-Jährige unterwegs war.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

