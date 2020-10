Heidelberg: Stadtnotizen 02.10.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Umfrage: Fahrradfreundlichkeit steht im Fokus – Mitmachen beim Fahrradklima-Test des ADFC

Wie können die Heidelberger Radwege weiter verbessert werden? An welchen Stellen können diese sicherer gemacht werden? Radfahrende können die Bedingungen in Heidelberg in einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bewerten. Dieser ermittelt die Fahrradfreundlichkeit von deutschen Städten. Radfahrende füllen dabei einen Fragebogen aus, der noch bis Montag, 30. November 2020, im Internet unter www.fahrradklima-test.de zu finden ist. Die Stadt Heidelberg erhält die Ergebnisse und kann auf deren Grundlage auf Verbesserungswünsche der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Je mehr Heidelberger Radfahrende an der Umfrage teilnehmen, desto besser kann ein umfassendes Stimmungsbild ermittelt werden.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Er wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Zuletzt befragte der ADFC die Radfahrenden 2018: Heidelberg erreichte bundesweit den vierten Platz von 41 Städten vergleichbarer Größe (Ortsgrößenklasse 200.000 bis 500.000). Als positiv bewerteten die Befragten beispielsweise das Angebot öffentlicher Leihfahrräder, die vielen für Radfahrende geöffneten Einbahnstraßen und den guten Winterdienst auf Radwegen. Den größten Handlungsbedarf sahen die Teilnehmenden bei Fahrraddiebstählen, Konflikten mit Fußgängern, der Breite der Radwege und dem Falschparken auf Radwegen. Diese Themen stehen auch bei der Stadt Heidelberg oben auf der Agenda und sie arbeitet an einer Verbesserung.

„Female Leadership – Chefinnen gesucht!“: Frauenwirtschaftstage vom 14. bis 17. Oktober 2020

Zu den „Frauenwirtschaftstagen 2020“ von Mittwoch bis Samstag, 14. bis 17. Oktober 2020, laden die Stadt Heidelberg und ihre Kooperationspartnerinnen und -partner alle Interessierten herzlich ein. Diesmal steht die Veranstaltung unter dem Schwerpunktthema „Female Leadership – Chefinnen gesucht!“. Ziel der Frauenwirtschaftstage ist es, die Fähigkeiten, Talente und Chancen von qualifizierten Frauen für die Wirtschaft und die moderne Arbeitswelt in den Fokus zu rücken und Perspektiven aufzuzeigen. Die landesweiten Frauenwirtschaftstage 2020 finden mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg statt. Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.heidelberg.de/frauenwirtschaftstage.

Frauenwirtschaftstage – das Programm

Samstag, 17. Oktober 2020, 10 bis 16 Uhr, virtuell: „International Professional Women’s Forum – HIP Carousel goes VIRTUAL“. Virtuelle Veranstaltung internationaler Frauen aus der Rhein-Neckar-Region. Interaktiver Austausch, Vorträge, Kurzpräsentationen, Interview und Diskussionen zum Thema „Female Leadership“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in englischer Sprache statt. Der Link zum virtuellen Event wird nach Anmeldung bekannt gegeben. Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 16. Oktober unter www.hipwf.com und per E-Mail an info@hipwf.com. Eine Veranstaltung des Heidelberg International Professional Women’s Forum (HIP) e. V. in Kooperation mit der Stadt Heidelberg.

Das Amt für Chancengleichheit setzt sich mit engagierten Akteurinnen und Akteuren kontinuierlich dafür ein, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf gleiche Chancen am Arbeitsmarkt erhalten. Es verbessert und stärkt die Teilhabe an der Arbeitswelt durch Initiierung und Förderung von Projekten und Maßnahmen, die die Rahmenbedingungen für diese Zielgruppe allmählich verbessern.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über aktuelle Baustellen in der Zeit vom 5. Oktober bis 11. Oktober 2020