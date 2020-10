Kreis Bad Dürkheim: Neuer Naturschutzbeirat konstituiert

Bad Dürkheim – Der Beirat für Naturschutz hat sich in seiner Sitzung am 30. September 2020 für die aktuelle Amtsperiode der kommenden fünf Jahre konstituiert. Der Beirat setzt sich aus zwölf Mitgliedern zusammen, sechs davon sind Vertreter von anerkannten Naturschutzverbänden, ein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, einer von der IHK, einer der Landwirtschaftskammer, ein Mitglied kommt aus dem Bereich des Sports und ein Mitglied wird von der Unteren Naturschutzbehörde benannt.

„Es gibt viele Themen, die wir mit Ihnen gemeinsam erörtern wollen und müssen. Der Naturschutzbeirat wirkt intensiv an den Entscheidungen der Kreisverwaltung mit und dies stets vertrauensvoll und konstruktiv. Es ist uns außerordentlich wichtig, in vielen Belangen von Ihnen Rat zu bekommen.“ stellt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld fest. „Besonders freut mich, dass der Frauenanteil von einem weiblichen Mitglied auf drei gestiegen ist und als 2. Vorsitzende Frau Susanne Bentz gewählt wurde und nun auch der Vorsitz paritätisch besetzt ist“, so der Landrat weiter.

Zum 1. Vorsitzenden des Beirats wurde Dr. Heinz Schlapkohl gewählt.

Wie der Beirat konkret eingebunden wird, erläutert der für den Bereich Umweltschutz zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann „Unser Beirat benennt drei Mitglieder, die beratend an Sitzungen des Bau-, Umwelt- und Agrarausschusses teilnehmen, wenn Umweltrelevante Themen auf der Agenda stehen. Ihr Sachverstand ist uns wichtig, daher binden wir sie auch in konkrete Bauprojekte mit ein, ich nenne hier als Beispiel nur Dachbegrünungen als klimaschützenden Faktor.“

Beiratsmitglieder: Karl Mang (Kindenheim), Susanne Bentz (Obrigheim), Thomas Deigentasch (Haßloch), Dr. Heinz Schlapkohl (Weisenheim am Sand), Nikolai Kalinke (Bockenheim), Hansjürgen Schnappauf (Bad Dürkheim), Hans Tisch (Grünstadt), Martin Fußer (Niederkirchen), Felix Hammann (Haßloch), Erika Müller-Kupferschmidt (Bad Dürkheim), Annette Bleh (Weidenthal), Andreas Valentin (Ebertsheim).

Stellvertretende Beiratsmitglieder: Heinz Seiler (Neidenfels), Dr. Burkhard Ort (Wachenheim), Norbert Pfaff (Bad Dürkheim), Prof. Dr. Michael Rauch (Weisenheim/Sand), Dr. Manfred Vogel (Neuleiningen), Roselies Eisenberger (Weisenheim/Sand), Ilona Datzer (Esthal), Stefan Eger-Gabel (Herxheim/Berg), Steffen Blaga (Hettenleidelheim), Horst Bäuml (Bad Dürkheim), Magdalena Kunz-Scherr (Elmstein), Philipp Kues (Wachenheim).

Ausgeschieden sind: Dr. Walter Lang nach 46 Jahren, Dieter Raudszus nach 36 Jahren, Edwin Schrank nach 30 Jahren Dorothee Brockmann und Hans Seiberth nach 20 Jahren, Dr. Friedrich Reinert und Ludwig Deege nach 15 Jahren, sowie nach 5 Jahren Bernd Remelius, Dietmar Tröster, Peter Schmidt, Klaus Schneider, und Thomas Merz.

Rudi Otterstätter (Haßloch) verstarb leider bereits im Jahr 2016.