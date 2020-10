Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Neue Dienstvereinbarung regelt Übernahme von Auszubildenden – Übernahmezusage schafft Planungs- und Zukunftssicherheit – Wichtiger Beitrag im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Die Stadtverwaltung und der Personalrat der Stadt Ludwigshafen haben auf Initiative von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eine neue Dienstvereinbarung zur Übernahme von Auszubildenden, Beamtenanwärtern und Studierenden nach der Ausbildung auf den Weg gebracht. Sie gilt ab 1. Oktober 2020 und sichert allen Auszubildenden, die ihre Ausbildungsprüfung erfolgreich bestehen, grundsätzlich eine unbefristete Übernahme zu. Ansonsten erhalten die Auszubildenden ein Angebot für eine auf ein Jahr befristete Übernahme.

„Mit dieser Dienstvereinbarung geben wir den Auszubildenden noch während der Ausbildung eine berufliche Perspektive für die Zeit nach der Abschlussprüfung. Die Stadt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und trägt ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung als kommunale Arbeitgeberin Rechnung“, begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und ergänzt: „Wir möchten die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung erhalten und die Auszubildenden frühzeitig an uns binden. So können wir den Auswirkungen der demografischen Entwicklungen entgegentreten.“

Stefan Limburg, Vorsitzender des Personalrats der Stadt Ludwigshafen, begrüßt den Abschluss der Dienstvereinbarung:

„Der gesamte Personalrat steht hinter dem Vorschlag der Stadtspitze. Wir sehen die Vorgehensweise der Verwaltung als zwingend erforderlich an. Schon bei Amtsantritt des Personalrats hatten wir um Maßnahmen gegen den demografischen Wandel gebeten.“

Bereits zwölf Monate vor Ausbildungsabschluss führt der Bereich Personal mit den Auszubildenden persönliche Gespräche, um individuelle Kompetenzen mit den städtischen Bedarfen abzugleichen, Einsatzwünsche zu erfragen und weitere Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Bereits ab diesem Zeitpunkt können sich die Auszubildenden auch auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Dabei sollen die Nachwuchskräfte nach ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss möglichst in ihrem erlernten Ausbildungsberuf beziehungsweise in einem vergleichbaren Tätigkeitsfeld übernommen werden.

„Ein verständliches und transparentes Verfahren zur Übernahme nach der Ausbildung verschafft den Auszubildenden Planungs- und Zukunftssicherheit. Wir möchten, dass sich unsere Nachwuchskräfte mit der Stadtverwaltung Ludwigshafen identifizieren, wollen sie mit der Übernahmeaussicht motivieren und gleichzeitig neue Auszubildende, Beamtenanwärter und Studierende für uns gewinnen“, unterstreicht Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober

Rund 3.900 Menschen arbeiten bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen und dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), dem Eigenbetrieb der Stadt. Damit ist die Stadtverwaltung eine der größten Arbeitgeberinnen in Ludwigshafen und der Region und zugleich eine wichtige Ausbilderin. Jährlich werden – je nach Bedarf – 50 bis 60 Nachwuchskräfte in bis zu 22 Berufen ausgebildet. Noch bis 31. Oktober 2020 läuft die diesjährige Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2021.

Unter dem Link www.ludwigshafen.de/karriere gibt es zahlreiche Informationen zur Stadtverwaltung Ludwigshafen als Arbeitgeberin sowie offene Stellen und Informationen rund um die Themen Ausbildung und Studium.

Sanierung und Ausbau von Schulen und Kitas: OB stellt neue Planungsstrategie im Stadtrat vor

Um Schulen und Kitas künftig schneller und bedarfsorientierter sanieren und ausbauen zu können, wird die Stadt Ludwigshafen ihre strategische Bedarfsplanung neu aufstellen. Den Grundstein dafür hat eine aus allen betroffenen Dezernaten (Finanzen, Schulen, Jugend und Familie sowie Bauen) eingerichtete Arbeitsgruppe gelegt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hatte darum gebeten, Strukturen und Hemmnisse bei der Sanierungsplanung und -umsetzung innerhalb der Stadtverwaltung kritisch zu hinterfragen und lösungsorientierte Alternativen aufzuzeigen. OB Steinruck und die Leiterin des Bereichs Organisation und Verwaltungsentwicklung, Anne Niedecken, werden die Überlegungen am Montag, 5. Oktober 2020, dem Stadtrat vorstellen.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Dennis Schmidt in Ruchheim findet am Donnerstag, 8. Oktober 2020, von 17 bis 19 Uhr im Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, statt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 9. Oktober 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

Ortsvorsteherbüro Rheingönheim geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Rheingönheim, Hauptstraße 210, ist in der Zeit von Freitag, 9. Oktober 2020, bis einschließlich Freitag, 16. Oktober 2020, geschlossen. Die Sprechstunde des Ortsvorstehers, Wilhelm Wißmann, findet in dieser Zeit montags von 9 Uhr bis 12 Uhr statt.

Hallenbäder am 7. Oktober geschlossen

Das Hallenbad Oggersheim und das Hallenbad Süd sind am Mittwoch, 7. Oktober 2020, aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen.

Vortrag fällt aus

Der für Dienstag, 6. Oktober 2020 angekündigte Vortrag von Thomas Kruchem in der Stadtbibliothek fällt aus. Der Termin wird im Frühjahr nachgeholt.

Textilplotten: Papiergeschenke und Verpackungen

Im Kurs „Textilplotten“ am Freitag, 9. Oktober 2020, 17 bis 20 Uhr, im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, geht es dieses Mal um Papiergeschenke und Verpackungen. Der Kurs richtet sich an Einsteiger. Die Teilnehmenden lernen den Umgang mit dem Schneideplotter Silhouette Cameo des Ideenw3rks der Stadtbibliothek Ludwigshafen sowie mit der entsprechenden Software und können so im Handumdrehen Geschenke oder nützliche kleine Helfer zaubern. Die Kosten betragen 5 Euro, Anmeldungen unter Telefon 0621 504-2608 und im Internet auf www.ideenw3rk.de.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Aaron Copland: Kammermusik in der Stadtbibliothek mit dem Duo Allegro

Kammermusik mit dem Duo Allegro gibt es am Freitag, 9. Oktober 2020 um 20 Uhr, in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Duo Allegro bestehend aus Rolf Fritz (Klavier) und Alexander Galushkin (Violine), widmet sein Programm an diesem Abend Aaron Copland. Vor 120 Jahren, im Jahre 1900, wurde der amerikanische Komponist geboren und vor 30 Jahren, also 1990, ist er gestorben. Aaron Copland wird in Europa bis heute nur am Rande wahrgenommen, in den USA gilt er hingegen als eine Zentralfigur der Musik des 20. Jahrhunderts und Schöpfer eines spezifisch amerikanischen Sounds. In seiner Musik mischen sich Elemente aus Jazz, Country, Folk, Klezmer und traditioneller europäischer Musik, aber auch der Broadway lässt grüßen. Das Duo Allegro spielt sämtliche Werke Coplands für Violine und Klavier. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro; Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-3301.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

Deichstraße wird ausgebaut

Die Deichstraße wird ab Montag, 5. Oktober 2020, auf einer Länge von 450 Metern ausgebaut. Die Maßnahme wird in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt liegt zwischen Anglerstraße und Kurt-Faber-Straße, der zweite zwischen Kurt-Faber-Straße und Uhlandstraße. Während der Arbeiten in einem der jeweiligen Abschnitte steht der dadurch betroffen Straßenbereich dem Kraftfahrzeugverkehr nicht zur Verfügung. Die Maßnahme soll bis voraussichtlich im August 2021 beendet sein.

Im Zuge der Baumaßnahme werden Fahrbahn und Gehweg erneuert. Des Weiteren wird die vorhandene Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut.

Schreberstraße wird ausgebaut

Die Schreberstraße wird ab Montag, 5. Oktober 2020, auf einer Länge von 420 Metern als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut. Die Maßnahme wird zwischen der Kallstadter Straße und Niederfeldstraße in drei Abschnitten unterteilt. Während der Bauarbeiten in einem der jeweiligen Abschnitte steht der dadurch betroffene Straßenbereich dem Kraftfahrzeugverkehr nicht zur Verfügung. Die Arbeiten sind voraussichtliche im März 2021 beendet.

Der Bereich Tiefbau bittet die Verkehrsteilnehmer für die durch die Baumaßnahme verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis und weist darauf hin, dass Bauarbeiten witterungsabhängig sind und sich dadurch zeitlich verschieben können.

Online Vortrag der VHS: Wie Babys Sprache(n) lernen

Babys können jede Sprache der Welt erlernen, unabhängig davon, wie komplex sie ist. Im Unterschied zu Erwachsenen können Babys auch scheinbar mühelos zwei und mehr Sprachen erwerben. Prof. Kathleen Wermke hält am Mittwoch, 14. Oktober 2020, von 19.30 bis 21 Uhr den Online-Vortrag „Von Melodien zu Wörtern: Wie Babys Sprache(n) lernen“. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Der Vortrag ist Teil der Reihe „VHS Wissen Live“, der sich Volkshochschulen in ganz Deutschland angeschlossen haben.

Wie werden aus ersten Artikulationsbewegungen Silben? Was verbindet die Sprachentwicklung von Babys mit dem Gesangerlernen junger Singvögel? Welchen medizin-diagnostischen Wert haben Babylautanalysen? Was können Eltern tun, damit Babys Sprache(n) besser lernen? Diese und andere Fragen wird die Referentin klären. Prof. Kathleen Wermke leitet das interdisziplinäre Zentrum für vorsprachliche Entwicklung & Entwicklungsstörungen (ZVES) an der Poliklinik für Kieferorthopädie der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg.

Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Vortrag über die heilende Wirkung des Waldes an der VHS

„Therapeut Wald – Heilung durch die Natur“ heißt ein Vortrag an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Donnerstag, 15. Oktober 2020, um 19 Uhr. Der Förster und Waldpädagoge Michael Veeck wird den Anwesenden dabei die positive Wirkung des Waldes auf die Psyche des Menschen näherbringen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Konzertmatineen im Ernst-Bloch-Zentrum

Aufgrund der Brandschutzsanierung im Wilhelm-Hack-Museum ist die Pfälzische Musikgesellschaft mit ihren sonntäglichen Konzertmatineen vorübergehend im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, zu Gast. Ab 11. Oktober 2020 finden dort die Konzertmatineen, organisiert von Gregor Herrmann, Mitglied des Vorstandes und Leiter des Bezirks Ludwigshafen der Pfälzischen Musikgesellschaft und selbst professioneller Musiker, jeden zweiten Sonntag mit jeweils wechselnden Musikern statt. Kooperationspartner sind die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und das Wilhelm-Hack-Museum. Sanja Sapaev (Violine) und Andreas Sorg (Klavier) spielen am 11. Oktober Stücke von Brahms bis Rachmaninov.

Ein Besuch der aktuellen Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum ist vor oder nach dem Konzert möglich. Der Eintritt für Konzertmatinee und Ausstellungsbesuch beläuft sich auf 7, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei.

Eine Reservierung per E-Mail an anmeldung@bloch.de wird empfohlen, da aufgrund der Coronaauflagen nur 40 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Bis zum Platz besteht Maskenpflicht. Die Maske darf während des Konzertes abgenommen werden. Das Konzert dauert zirka 60 Minuten ohne Pause.

Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.bloch.de und www.pfälzischemusikgesellschaft.de.