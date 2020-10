Ludwigshafen: Stadtnotizen 01.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Digitale und virtuelle Kommunikations-methoden – Online-Kurs der VHS

Viele Teams und sogar ganze Abteilungen arbeiten zurzeit im Homeoffice. Obwohl das Arbeiten im Homeoffice viele Vorteile hat, müssen viele Arbeitnehmer die Kommunikation auf Distanz noch üben. Seit langem ist E-Mail Kommunikationsmethode Nummer eins und immer mehr Unternehmen nutzen zudem virtuelle Web- und Videokonferenzen für ihre interne und externe Kommunikation. In dem Seminar „Digitale und virtuelle Kommunikationsmethoden: E-Mail, Telefon-und Webkonferenzen“, das am Samstag 17. Oktober 2020, um 9 Uhr beginnt, lernen die Teilnehmenden spielerisch, worauf es beim Einsatz der Methoden wirklich ankommt und wie sie diese erfolgreich einsetzen und ihre Meetings gestalten. Das Seminar findet im Live-Online-Setting statt. Wie in einem Präsenz-Seminar treffen sich die Teilnehmer mit der Kursleiterin an zwei Samstagen in der Lernplattform der VHS, vhs.cloud, und erlernen die Kommunikationsmethoden „live“. Inhalte des Kurses sind professionelle Email- Kommunikation, Planung und Organisation von Online-Meetings, Leiten, Präsentieren und Moderieren im virtuellen Raum, Gestaltung und Durchführung einer Videokonferenz. Voraussetzung für die Teilnahme sind Vorkenntnisse im Umgang und der Nutzung von digitalen Medien. Die Teilnehme erfolgt von zu Hause auf eigenem Rechner mit Kamera, Kopfhörer und Mikrofon. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Vortrag an der VHS zum Thema Diabetes im Alter

Dr. med. Ulrike Setz, Oberärztin in der geriatrischen Abteilung des St. Marienkrankenhauses, hält am Donnerstag, 8. Oktober 2020, um 18.30 Uhr einen Vortrag zu „Diabetes im Alter“ in der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen. Jeder vierte Deutsche, der/die älter als 75 Jahre ist, hat Diabetes mellitus. Die Referentin stellt die Besonderheiten der Therapie im Alter vor. Der Vortrag ist Teil der Reihe „Mehr Wissen über Gesundheit“ an der VHS, die in Zusammenarbeit mit den Kliniken und Gesundheitseinrichtungen der Region durchgeführt wird. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich und möglich unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Radarkontrollen für die Woche vom 5. Oktober bis11. Oktober 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 5. Oktober: Ruchheim, Oggersheim und West; Dienstag, 6. Oktober: Mitte, Rheingönheim und Süd; Mittwoch, 7. Oktober: Edigheim, Pfingstweide und Friesenheim; Donnerstag, 8. Oktober: Maudach, Nord und Oppau; Freitag, 9. Oktober: Gartenstadt, Süd und Nord; Samstag, 10. Oktober: Mundenheim und Friesenheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Lesung mit Edith Brünnler: „Mich geht’s jo eigentlich nix aa“

Edith Brünnler liest am Donnerstag, 8. Oktober 2020 um 19 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Mundenheim, Saarlandstraße 1, aus ihren Büchern. Auf heiter-satirische Weise beleuchtet sie die Eigenheiten ihrer Mitmenschen und lässt ganz unterschiedliche Charaktere lebendig werden. Durch ihre lebhafte Darstellung und den gekonnten Stimmwechsel versetzt sie die Zuschauer mitten hinein ins Geschehen. Edith Brünnler wurde 1953 in Ludwigshafen im Hemshof geboren. Nach ersten Gedichten und Büttenreden schrieb sie Bücher, erst auf Hochdeutsch, schließlich auf Pfälzer Mundart. Als mehrfache Preisträgerin des „Mundartwettbewerb Dannstadter Höhe“ ist die Autorin im Rhein-Neckar-Kreis auch gerade für ihren Vortragstil bekannt. Der Eintritt ist frei, Info und Anmeldung unter Telefon 0621 572129.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Die Kontaktdaten werden erfasst. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabeihaben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/lebenswert/stadtbibliothek.

„Draußen. Kunst, Architektur, Stadtkultur“: Mit dem Wilhelm-Hack-Museum auf Entdeckungstour

Kunst gibt es nicht nur im Museum zu sehen. Während der Schließzeit des Wilhelm-Hack-Museums bietet Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Ursula Dann Entdeckungstouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Von junger Graffiti-Kunst bis zu Kunst am Bau – bei Themen wie „Young Urban Art in LU“, „Säulen und Stelen“ oder „Architektur der 1950er/1960er- Jahre“ zeigt Ursula Dann auf ihrem Rundgang zahlreiche künstlerische und architektonische Highlights. Im Oktober werden zwei Termine angeboten: Am Samstag, 10. Oktober 2020,15 Uhr, geht es in den Ebertpark und zur Friedrich-Ebert-Halle. Treffpunk ist am Haupteingang des Ebertparks an der Erzbergerstraße; bei den ehemaligen Kassenhäuschen. Neues Bauen und Wiederaufbau in Friesenheim mit Ebertsiedlung und Friedenskirche steht auf dem Programm der Tour am Sonntag, 25. Oktober 2020, 15 Uhr. Treffpunk ist auch für diese Tour am Haupteingang des Ebertparks an der Erzbergerstraße; bei den ehemaligen Kassenhäuschen.

Die Rundgänge dauern zirka eineinhalb Stunden, wenn gewünscht, schließt sich ein etwa halbstündiger Ausklang mit Einkehr an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf zehn bis 15 begrenzt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygiene- und Abstandsregeln. Aufgrund der Platz- und Teilnehmerbeschränkungen empfiehlt das Museum eine telefonische Voranmeldung unter 0621 504-3411.