Maikammer: Kirchenpräsident Schad sprach über die Bedeutung der Musik bei Martin Luther

Maikammer – „Wo in unseren Chören Woche für Woche Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu üben und zu lernen, sich mit geistlichen Inhalten und biblischen Texten auseinanderzusetzen, da ereignet sich Kirche als das, was sie ist: als lebendige Gemeinschaft der Glaubenden“, sagte Kirchenpräsident Christian Schad bei einer Benefizveranstaltung für die historische Steinmeyer-Orgel in der Johanniskirche Maikammer.

Für die Restaurierung des ehrwürdigen Instruments hat sich seit 2018 eine Fördergemeinschaft gebildet, damit auch in Zukunft Konzerte und festliche, musikalisch ausgestaltete Gottesdienste, besonders bei Taufen, Trauungen, Konfirmationen und an den großen Festtagen des Kirchenjahres, in der Maikammerer Johanniskirche gefeiert werden können.

„Musica ist das beste Labsal einem betrübten Menschen, dadurch das Herz wieder zum Frieden erquickt und erfrischt wird“, zitierte der Kirchenpräsident den Reformator. „Das Loben mit Wort und Musik“, so Luther, „ist eine klingende Predigt“.

Insofern besäße die Kirchenmusik eine Einheit stiftende und insofern auch eine ökumenische Dimension, so Kirchenpräsident Schad. Gottes Wort im Singen und Sagen weiterzugegeben, sei die vornehmste Aufgabe der Kirche, sagte der Kirchenpräsident. Sie sei ein Instrument des Wortes Gottes, wodurch seine Gnade und Barmherzigkeit laut und vernehmbar werde. Insofern stellten das gesprochene Wort und die Musik eine Art „Naturform des Evangeliums“ dar.

Die Musik habe daher im Gottesdienst gegenüber der Predigt keine zweitrangige Funktion. Luther habe selbst Kirchenlieder komponiert und sie der im Gottesdienst versammelten Gemeinde in den Mund gelegt. Eben so habe er sie „mündig“ gemacht.

Pfarrer Jochen Keinath konnte viele Gäste begrüßen, denen der Stand der Renovierungsplanungen vorgestellt wurde. Neustadts Bezirkskantor Simon Reichert präsentierte im Zusammenhang mit dem Vortrag von Kirchenpräsident Schad Orgelstücke aus verschiedenen Jahrhunderten und informierte über den Zustand sowie die historische Bedeutung der Steinmeyer-Orgel in Maikammer. Spenden für die Restaurierung der Orgel werden von der Kirchengemeinde weiterhin gerne angenommen.