Freinsheim: Liederabend „Die schöne Müllerin“ am 01. November 2020

Freinsheim – Wieder einmal gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für die Besucher der Konzerte von Von-Busch-Hof Konzertant. Die gute Nachricht heißt: „Wir haben es erreicht, bei der Sitzplangestaltung eine Optimierung herbeizuführen und trotzdem die aktuell gültige Corona-Verordnung konsequent umzusetzen. Dadurch sind ein paar zusätzliche Plätze entstanden“.

Die weniger gute Nachricht: „Für unser nächstes Konzert, am Sonntag, 01.11.2020, gibt es nur noch wenige Karten! Eine schnelle Reservierung ist also vonnöten!“

Vor allem die Besucher der Liederabende können sich freuen, denn der Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert ist bis heute ein „Bestseller“ (wie man so schön neudeutsch sagt). Schuberts Liedschaffen war überaus umfangreich, es beinhaltet auch Texte von Goethe und Schiller, doch der Liederkreis „Die schöne Müllerin“ aus der Gedichtsammlung von Wilhelm Müller, die 1821 erschien, erreichte wohl einen besonderen Bekanntheitsgrad.

Die Interpreten werden Johannes Kammler (Bariton), ein Opern-, Konzert- und Liedsänger, der bereits auf eine internationale Karriere zurückblicken kann, sein, begleitet am Klavier von Akemi Murakami, einer japanischen Pianistin, die in der Hauptsache als sehr gefragte Liedbegleiterin in Deutschland tätig ist und u.a. beim ARD-Wettbewerb agiert.

Bei diesem Konzert am Sonntag, 01.11.2020, 17.30 Uhr, beträgt der Eintrittspreis € 20,00 für Erwachsene und € 5,00 für Schüler und Studenten. Öffnungszeit der Kasse: 30 Minuten vor Beginn – leider gibt es keinen Ausschank.

Die Veranstaltung findet statt im Kulturzentrum Von-Busch-Hof, Freinsheim. Karten können Sie bestellen bei Von-Busch-Hof Konzertant e.V. (kartenbestellung@vbh-k.de), oder über die Online-Reservierung auf der Homepage http://vbh-konzertant.de. Dann erhalten Sie eine Reservierungsbestätigung. Sie können auch telefonisch über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim bestellen, erhalten dabei aber leider keine Reservierungsbestätigung: Tel. 06353 989294.