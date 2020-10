Neustadt: Kranzniederlegung am Gurs-Mahnmal und Gedenkveranstaltung am 22. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Vor 80 Jahren, am 22. Oktober 1940, fand die erste, groß angelegte Deportation jüdischer Menschen während der Hitlerdiktatur statt. Zur Erinnerung und zum Gedenken an die Opfer lädt die Stadt Neustadt und die Gedenkstätte für NS-Opfer am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 18 Uhr in die Martin-Luther-Kirche ein.

Bereits um 11 Uhr wird am Gurs-Mahnmal in der Nähe des Saalbaus ein Kranz niedergelegt.

Neben Schülerinnen und Schülern wirken in der Kirche der Historiker Roland Paul und der Filmemacher Martin Mannweiler mit. Die musikalische Umrahmung liegt in den Händen des Duo Rebecca Rust (Cello) und Friedrich Edelmann (Fagott).

Eine Anmeldung unter 06321/855-1221 ist erforderlich.