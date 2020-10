Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro: Wer hat etwas gesehen?

Fulda (ots)

Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro: Wer hat etwas gesehen?

Neuhof – Am Dienstag (29.09.) erhielt eine lebensältere Frau im Tanner Ortsteil Neuschwambach den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser gaukelte ihr vor, dass sie ins Visier von Einbrechern gerückt sei und erkundigte sich über ihre Vermögensverhältnisse. Nachdem sich der Anrufer durch eine geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der Dame erschlichen hatte, forderte er sie auf, Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro im Außenbereich ihres Wohngrundstücks abzulegen. In der Nacht zu Mittwoch (30.09.) nahmen die Täter das Geld unerkannt in Empfang.

Die Geschädigte wurde erst am Folgetag auf den Betrug aufmerksam und meldete den Vorfall der Polizei.

Die Fuldaer Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch (30.09.) im Tanner Ortsteil Neuschwambach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

über die Vermögensverhältnisse zu erkundigen und deren Wertgegenstände zu sichern! Gehen Sie daher nicht auf solche Anrufe ein und legen Sie auf! Seien Sie Sorgsam im Umgang mit persönlichen Daten, vor allem am

Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 an

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Verkehrsunfall beim Überholen

Schenklengsfeld (ots)

Am Donnerstag,dem 01.10.2020 um 06:25 Uhr, befuhr eine 57 jährige Frau aus Hohenroda mit einem Citroen die Landstraße 3172 von Ransbach kommend in Richtung Schenklengsfeld. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte die Frau die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Beim Ausscheren übersah sie den links neben ihr fahrenden Renault Traffic eines 21 jährigen Mannes aus Polen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Ludwigsau (ots)

Am Donnerstag, dem 01.10.2020 gegen 09:33 Uhr, befuhr ein 77 jähriger Mann aus Bebra mit seinem Mercedes Benz die Hersfelder Straße in Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe Hausnummer 26 wollte der Mann an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat vorbeifahren. Aufgrund der Fehleinschätzung des Gegenverkehrs und der verengten Fahrbahn fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug in den am Straßenrad geparkten Passat. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 29.500 Euro.

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda (ots)

Am Dienstag, den 29.09.2020, kam es gegen 15.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR entstand. Ein 68-jähriger Ford-Kuga-Fahrer aus Petersberg befuhr die Huberstraße, um anschließend nach links in die Goerdelerstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 59-jährigen BMW-Fahrer aus Fulda, welcher die Goerdelerstraße in Richtung Wirmerstraße befuhr. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am 30.09.2020 um 13.30 Uhr befuhr ein 61 jähriger,Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Polo die Braacher Straße aus Richtung Rotenburg-Braach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe der dortigen Schule bog der Fahrer nach rechts auf das Grundstück der Schule ab. Hierbei kollidierte er mit einem aus Richtung Braach kommenden 16-jährigen Radfahrer aus Rotenburg, der mit seinem E-Bike den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Fußgänger/Radweg in gleicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.