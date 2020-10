Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 41. Kalenderwoche 2020

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallgefahrenstrecken und zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer vor einer Seniorenwohnstätte; des Weiteren wird der Geschwindigkeitsmessanhänger in Brachttal und vor dem Geisfeldkreisel eingesetzt.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: