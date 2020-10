Mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Karlsruhe (ots) – Am gestrigen Abend, gegen Mitternacht, gerieten in der

Südbeckenstraße zwei betrunkene Männer aneinander. Nach vorausgegangenem

erheblichen Alkoholkonsum stritten sich ein 58-Jähriger und ein 39-Jähriger. Der

Streit eskalierte derart, dass der Ältere dem Jüngeren eine Flasche auf den Kopf

schlug.

Dieser wurde zur Versorgung der Verletzung ins Krankenhaus gebracht, wo er auch

seinen Rausch ausschlafen durfte. Der Grund für die Auseinandersetzung bedarf

weiterer Ermittlungen.

Karlsruhe – Dritte Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV

Karlsruhe (ots) – Kontrollen der Maskenpflicht im öffentlichen

Personennahverkehr standen erneut am Donnerstagabend in den Bussen und

Straßenbahnen im Stadtgebiet von Karlsruhe auf dem Programm. Polizeibeamte,

Mitarbeiter des Ordnungsamts sowie Fahrscheinprüfer des KVV führten, zwischen

16:00 Uhr und 22:00 Uhr, die Kontrollen gemeinsam in Bahnen und Buslinien sowie

an den dazugehörigen Haltestellen durch.

Ziel war, wie bereits beim Auftakt der Kontrollaktion am 16.09.2020, eine

erneute Sensibilisierung der Fahrgäste und eine konsequente Ahndung von

Verstößen gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen

Personennahverkehr.

Insgesamt waren mehr als 60 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Unterstützt wurden

die Kontrollen von 43 Fahrscheinprüfer der KVV sowie 2 Mitarbeiter des

Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe. Überprüft wurden 5663 Personen,

von denen lediglich 14 bußgeldpflichtig verwarnt werden mussten. Verstöße gegen

die Maskenpflicht wurden 936 gezählt. Darüber hinaus wurden 12 Straftaten,

ausschließlich Erschleichen von Leistungen zur Anzeige gebracht.

Karlsruhe – Streifenwagen bei Einsatzfahrt mit Straßenbahn kollidiert

Karlsruhe (ots) – Beim Zusammenstoß eines Einsatzfahrzeuges der Polizei mit

einer Straßenbahn wurde am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Durlacher Allee bei

der Einmündung des Weinwegs eine Polizeibeamtin leicht verletzt und es entstand

hoher Sachschaden.

Die Streifenbesatzung fuhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts und wollte an

der genannten Einmündung bei eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in die

Gegenrichtung wenden. Dabei übersah die Fahrerin des Streifenwagens die in

gleicher Richtung fahrende Straßenbahn, weshalb es im Einmündungsbereich zur

Kollision kam. Die Polizeibeamtin hatte großes Glück, zumal sie bei dem heftigen

seitlichen Aufprall der Bahn nur leicht verletzt wurde.

Der zum Weinweg führende Linksabbiegestreifen der Durlacher Allee musste

aufgrund des Unfalls vollständig gesperrt werden. Ebenso war der

Straßenbahnverkehr in beide Fahrtrichtungen bis gegen 16.30 Uhr nicht mehr

möglich.

Durch den Unfall entstand an der Bahn ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich

und am Streifenwagen in Höhe von geschätzten 35.000 Euro.

Karlsdorf-Neuthard – Alkoholisierter Lkw-Fahrer streift auf Parkplatz Gefahrgut-Sattelzug

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Der alkoholisierte Fahrer eines ungarischen

Sattelzuges streifte am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des

Karlsdorfer Autohofes einen mit Gefahrgut beladenen Sattelzug aus der Schweiz.

Allerdings wurde an jenem nur das Führerhaus erheblich beschädigt, sodass es zu

keiner Gefährdung der Umwelt kam.

Der 56-jährige mutmaßliche Unfallverursacher roch beim Eintreffen der

hinzugerufenen Polizeibeamten nach Alkohol. Ein Vortest ergab gut ein Promille.

In der Folge musste er wegen geltend gemachten Nachtrunks gleich zwei Blutproben

abgeben. Sein ungarischer Führerschein wurde einbehalten und zudem eine

Sicherheitsleistung erhoben.

Insgesamt war ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro zu verzeichnen.

Regionalbahn bei Eutingen beworfen – Zeugenaufruf

Pforzheim (ots) – Am gestrigen Donnerstag gegen 17:06 Uhr wurde eine

Regionalbahn auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe auf der Höhe des

Haltepunkts Eutingen mit einem Gegenstand von einem bislang unbekannten Täter

beworfen. Hierbei wurde eine Seitenscheibe der Bahn beschädigt. Durch die Tat

wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinesfalls ein Kavaliersdelikt

geschweige denn eine adäquate Freizeitbeschäftigung ist, Züge mit Gegenständen

zu bewerfen. Des Weiteren ist mit Schadenersatzforderungen zu rechnen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen

Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Karlsruhe – Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 81-Jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in

Karlsruhe beim Überqueren einer Straße von zwei Pkws erfasst und dabei tödlich

verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 81-Jährige mit

seinem Fahrrad kurz nach 15:30 Uhr den Fuß- und Radweg vom Durlach-Center

kommend in Richtung Rintheim. Als er dabei die Elfmorgenbruchstraße überqueren

wollte, übersah er offenbar die aus Richtung Weinweg herannahenden Fahrzeuge. In

der Folge wurde der 81-Jährige zunächst von dem Renault eines 48-Jährigen

seitlich erfasst und stürzte anschließend auf die Motorhaube des nachfolgenden

Skoda eines 27-Jährigen.

Durch den Unfall erlitt der 81-Jährige schwerste Verletzungen, an denen er trotz

umgehend verständigter Rettungskräfte noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen.