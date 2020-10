Friedenskette Bodensee – Organisation, Planung und Ablauf

Das Organisationsteam „Friedenskette Bodensee“ hat mit uns Kontakt aufgenommen. Sie möchten aufzeigen, wie ihre Planung ist und was die Menschen, die sich für die Reise an den Bodensee entscheiden, erwartet.

Wenn ihr anreist, dann lest Euch das bitte genau durch und befolgt die Anweisungen. Nur so kann eine geordnete Veranstaltung im Sinne aller friedlichen Menschen gewährleistet werden.

Den nachfolgenden Presse-Text schickte uns das Orgateam

Friedenskette Bodensee am „Tag der Deutschen Einheit“

Die Friedenskette am Bodensee ist ein Zusammenschluss mehrerer

Organisationen, Initiativen, Vereine sowie aller Menschen, die gemeinsam ein Zeichen für Frieden, Freiheit und Wahrheit setzen möchten.

Unter der logistischen Leitung von „#honkforhope“ werden Menschen aller Couleur aus Deutschland , Österreich, der Schweiz und Liechtenstein eine Friedenskette am Bodensee bilden.

Es handelt sich um eine unpolitische, parteifreie Veranstaltung. Das heißt, es

werden keine politischen Statements, keine Fahnen, Banner, Flaggen außer Friedensfahnen bzw. -zeichen gewünscht. Auch soll auf politische Kleidung und politische Symbole aller Arten verzichtet werden.

Das Highlight der Umrundung des Bodensees ist ein gemeinsamer

Händeschluss von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr als Zeichen bzw. Symbol für den Frieden. Während des Zusammenschlusses sollen Mantren und Lieder gesungen werden.

Die Veranstalter fordern alle Menschen auf, diesen Tag gemeinsam zu gestalten.

Begrüßung und Anleitung

Die Teilnehmer der Menschenkette werden in Österreich und Deutschland an

43 Sammelpunkten zwischen Lustenau und Konstanz von den Teams begrüßt.

Für die Anreise zu den Sammelstellen und die Aufstellung an der Strecke sind

die Teilnehmer selbst verantwortlich, und erhalten dazu eine grundlegende

Hilfestellung bzw. Anleitung. Sie werden schwerpunktmäßig die durch

Informationsstellen, Friedensboten und andere freiwillige Helfer begleitet.

Zur Unterstützung als auch weiteren Information wird auf die folgende Website

verwiesen.

https://www.friedenskette-bodensee.de

Live-Stream

Den ganzen Tag über wird die Aufstellung der Friedenskette durch eine Live-Berichterstattung begleitet. Dazu wird es einen regiegeführten Demo-Livestream geben. Als Begleitprogramm während der Wartezeit auf die Verbindung der Kette sind Künstler dazu eingeladen, die Teilnehmer während der Aufstellungszeit zu begleiten und als mobile Performances entlang der Strecke zu unterhalten und den Tag mitzugestalten. Es werden an einigen ausgesuchten Stellen auch einige organisierte Rahmen für diesen Zweck

angeboten.

Verpflegung

Alle Teilnehmer der Friedenskette möchten daran denken, dass es

möglicherweise nicht an jedem Streckenabschnitt ausreichend Verköstigung

vor Ort geben könnte, deshalb weisen wir als Veranstalter darauf hin, dass

jeder in Eigenverantwortung genügend zu Essen und Trinken bei sich hat.

Vorsicht Wetter

Weiterhin empfehlen wir die Mitnahme von Tüchern oder Schals für das

Abstandhalten („verlängerte Arme“), sowie Regenschirm oder imprägniertem

Sonnenschirm, sehr warmer Kleidung, gutem Schuhwerk grundlegender Erste-Hilfe-Ausrüstung, ReserveEnergiequellen (Powerbanks!), Film- und Foto-Ausrüstung.

Die fliegenden Friedensboten

Eine besonders wichtige Rolle werden bei der Friedenskette die „fliegenden Friedensboten“ spielen, die Informationen von einem Streckenabschnitt zum

nächsten sowie zwischen den Streckenabschnitten und den Sammelplätzen

übermitteln werden. Dazu bitte ein Fahrrad, Inlineskates, ein Kickboard oder

ähnliche Fortbewegungsmittel mitbringen. Fliegende Friedensboten stellen

sicher, dass die Kommunikation zwischen den Abschnitten und der Leitstelle

auch dann funktioniert, wenn technische Hilfsmittel ausfallen.

Sammelstellen und Helferteams

Ab 08:00 Uhr sind die Sammelstellen durch die Helferteams besetzt. Die

Anreise zur Sammelstelle organisieren die Teilnehmer der Friedenskette selbst.

Es sei denn, sie kommen mit einem #honkforhope Reisebus. Die Sammelstellen

liegen direkt an der Strecke der Kette. Ein Helferteam wird alle dort begrüßen,

und grundlegende Informationen über den Streckenverlauf bereithalten.

Selbständige Aktivitäten

Danach ist bis 14:00 Uhr Zeit, um selbständig aktiv zu werden, um sich zu

vernetzen, den Tag zu genießen oder Sightseeing zu machen. Bitte nicht erst

alle um 14:00 Uhr an die Sammelstellen kommen, sondern am Vormittag schon

Kontakt zum Abschnittsteam aufnehmen, die Strecke anschauen, und dort den

Platz in der Kette aussuchen. An ausgewählten Stellen werden wir auch einen

organisierten Rahmen für künstlerische und/oder rednerische Beiträge zu den

Themen Frieden, Einheit Europas und Erinnerung an den „Tag der Deutschen

Einheit“ anbieten.

Ungleichmäßigkeiten und Merch

Bitte nehmt auch Schals, Seile, Tücher oder Ähnliches mit – je länger, desto

besser – besonders in den „nicht so beliebten“ Streckenabschnitten. Auf diese

Art können wir eventuelle Ungleichmäßigkeiten der Teilnehmerverteilung

etwas abfedern, und dennoch die Kette verbinden. An den Sammelstellen wird

es auch die Möglichkeit geben, offizielle Friedenskette-Schals zu kaufen und

damit unsere Organisation (= die Friedensinitiativen am Bodensee) zu

unterstützen und euch am Aufwand mitzubeteiligen.

Beginn 14:00 Uhr

Ab 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr finden sich bitte alle Teilnehmer wieder an ihrem

Streckenabschnitt ein. Um 15:00 Uhr singen wir alle ein Mantra und verbinden

uns (und unsere Herzen) bis 15:30 Uhr, und halten die Kette geschlossen. Falls

an eurem Streckenabschnitt zu wenige Teilnehmer für eine durchgängige Kette

vorhanden sein sollten, benutzt Hilfsmittel und vergrößert die Abstände. Falls

die Hilfsmittel nicht ausreichen, werdet kreativ und setzt Bodenmarkierungen

oder natürliche Hilfsmittel ein, die ihr an eurem Standort vorfindet.

Ende 15:30 Uhr

Ab 15:30 Uhr wird die Kette aufgelöst. Ab 17.00 Uhr wird in Konstanz über den

Verlauf des Tages berichtet. Danach werden wir den Tag gemeinsam friedlich

ausklingen lassen.

Wir wünschen uns allen einen wunderschönen Tag im Frieden vereint!