Neustadt: Wieder Katze aus Schacht befreit

Neustadt an der Weinstraße – Wie schon am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend (01.10.2020, kurz nach 20 Uhr) erneut zu einer Tierrettung in die Rittergartenstraße alarmiert.

Passanten hörten erneut ein Miauen aus einem Schacht neben einem Wohnhaus und verständigten die Feuerwehr. Wie schon einen Tag davor befand sich wieder ein noch junger Stubentiger darin und kam allein nicht mehr heraus. Vermutlich ist auch dieser beim Herumtollen in den Schacht gepurzelt. Die Einsatzkräfte holten die junge Katze mit Hilfe einer tragbaren Leiter heraus und brachten sie zum Tierheim.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug und fünf Einsatzkräften.