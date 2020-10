BINGEN – Evakuierung im Umkreis von 300 Meter zum Fundort erforderlich

Nach einem Bombenfund an der Baustelle zur künftigen Park und Ride Anlage im

Binger Stadtteil Bingerbrück am gestrigen Tage, verständigte man sich heute mit

dem Kampfmittelräumdienst auf eine Entschärfung am kommenden Sonntag, 4. Ok-

tober 2020, ab 11.15 Uhr.

Bis dahin ist eine rund um die Uhr Bewachung durch einen

Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt der Stadt Bingen eingerichtet.

Eine Evakuierung in einem Umkreis von 300 Meter, rund um die Fundstelle in der Straße „Braunstein“, in der Böschung zwischen Bahnanlage und Zufahrtsstraße,

etwa auf Höhe der Feuerwache Bingerbrück, ist vom Kampfmittelräumdienst als drin-

gend erforderlich angesehen worden. Die betroffenen Haushalte werden über Wurf-

zettel informiert und müssen die Häuser und Wohnungen bis Sonntagmorgen, 10.00

Uhr, verlassen haben.

Wer für die Zeit der Evakuierung keine Möglichkeit der priva-

ten Unterbringung hat, für den werden Aufenthaltsmöglichkeiten in der Mehrzweck-

halle Bingerbrück und dem Kulturzentrum Bingen eingerichtet, die ab 8.00 Uhr geöff-

net sind. Für Bettlägerige wird eine Unterkunft in der Rheinauenhalle im Stadtteil

Gaulsheim eingerichtet. Die Betreuung und den Transport übernehmen der Malteser

Hilfsdienst. Personen, die diesen Dienst in Anspruch nehmen müssen, möchten sich

bitte im Vorfeld unter dem nachstehenden Servicetelefon melden. Zum Kulturzent-

rum ist von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr ein Bus-Pendeldienst durch die Verkehrsbetriebe

der Stadt Bingen eingerichtet. Abfahrt ist ab der Haltestelle „Am Rupertsberg“ in Bin-

gerbrück.

Neben der Vollsperrung der B 9 und der Kreisstraße 8, die ab 10.30 gesperrt wer-

den, werden auch die Bahnlinien Koblenz-Mainz und Bingerbrück-Bad Kreuznach

zeitlich begrenzt eingestellt sein. Wann die Sperrungen aufgehoben werden kann im

Vorfeld nicht gesagt werden. Wenn dies geschieht wird es aber über die Presse und

die Homepage www.bingen.de bekannt gegeben. Ein Servicetelefon unter der Num-

mer 06721/184-184 ist am Freitag, 2.10. bis 16.00 Uhr, am Samstag, 3.10., von

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr und am Sonntag 4.10., von 8.00 Uhr bis zur Aufhebung der

Evakuierung eingerichtet.

„Schon jetzt möchte ich meinen Dank an alle teilnehmenden Hilfsorganisationen,

Feuerwehren, Polizei, Deutsche Bahn, Kampfmittelräumdienst und sonstige Einsatz-

kräfte aussprechen verbunden mit der Hoffnung auf einen reibungslosen Ablauf“, so

Oberbürgermeister Thomas Feser.