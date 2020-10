Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 01.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Wohnmobil

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.09.2020, 16:00 Uhr bis 29.09.2020, 12:00 Uhr wurden aus einem in der Kanalstraße in Bad Dürkheim abgestellten Wohnmobil mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen eines Fensters ins Fahrzeuginnere und durchwühlten den Innenraum. Entwendet wurde nur eine geringe Menge Kleingeld und Warnwesten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Auto zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 29.09.2020, 20:00 Uhr bis 30.09.2020, 08:00 Uhr wurde ein, in der Burgstraße in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite des VW Polo wurde über die gesamte Fahrzeuglänge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 900 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Drohne auf Abwegen

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.09.2020 gegen 18:30 Uhr wurde im Holzweg in Bad Dürkheim eine Drohne gemeldet, welche im Vorgarten einer Anwohnerin gelandet wäre und dort einen Ast an einem Rosenbusch abgeschlagen hätte. An der Örtlichkeit trafen zeitgleich mit der Polizei die Drohnenbesitzer ein, welche auf der Suche nach ihrer Drohne waren. Im Rahmen von Werbeaufnahmen am Flaggenturm wäre der GPS Kontakt zur Drohne abgerissen. Die Drohne wäre dann abgedriftet und schließlich im Garten der älteren Dame gelandet. Es handelte sich um eine Drohne leichter als 0,25 kg. Die Drohneninhaber entschuldigten sich bei der Dame und diese verzichtete auf eine Schadensregulierung.

Bad Dürkheim: Diebstahl verhindert

Bad Dürkheim (ots) – Am 30.09.2020 gegen 23:00 Uhr konnte ein Täter auf frischer Tat dabei erwischt werden, als er Gegenstände vom Wertstoffhof in Friedelsheim stehlen wollte. Der rumänischen Staatsbürger hatte sich zwar im nahegelegenen Wingert versteckt, konnte jedoch durch das Sicherheitspersonal aufgespürt und bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festgehalten werden. Der 34-Jährige hatte seinen PKW unweit des Wertstoffhofs versteckt in einer Einbuchtung eines Wingerts abgestellt. Dort hatte er zwei Elektrogeräte zum Abtransport bereitgelegt. Wie der Täter auf das Grundstück gelangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Bad Dürkheim: Ehestreitigkeiten – Frau gewürgt

Bad Dürkheim (ots) – Aus Sorge informierte am Mittwochmorgen, 30.09.2020 um 10.00 Uhr, ein Bad Dürkheimer die Polizei über Hilferufe seiner Nachbarin. In der Wohnung konnten die Polizisten ein Ehepaar antreffen. Getrennt voneinander befragt, schilderte die weinende Frau, dass sie ihrem Ehemann mitgeteilt habe, dass sie sich von ihm trennen wolle. Daraufhin habe er sie gewürgt und dann im Wohnzimmer eingesperrt. Dem 25-jährigen Ehepartner wurden die Konsequenzen aufgezeigt. Um weitere Angriffe durch ihn zu verhindern, wurde er aus der Wohnung verwiesen und die Kontaktaufnahme zu seiner Frau für die nächsten Tage verboten. Zur weiteren Beratung und Betreuung der Frau wurde die Interventionsstelle in Neustadt informiert.

Die Polizei im Umgang mit häuslicher Gewalt: Der Polizei als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation kommt im Interventionsprozess eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und -hilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. Wenn auch sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen mit uns Kontakt auf. Auf allen Polizeidienststellen stehen ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung.

Wachenheim, Friedelsheim: Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall auf L 525

Wachenheim / Friedelsheim (ots) – Am Donnerstag, 01.10.20, gegen 08.14 Uhr, kam es auf der Landesstraße L525, zwischen Wachenheim und Friedelsheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße von Wachenheim in Richtung Friedelsheim. Bei einem Überholvorgang kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Taxi. Die 59-jährige Taxifahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert.

Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wachenheim: Vermutlichen Brand gemeldet

Wachenheim (ots) – Am 28.09.2020 gegen 12:00 Uhr konnte ein Anwohner in der Waldstraße in Wachenheim aus Richtung Schlossgasse Rauchentwicklung beobachten und meldete dies der Rettungsleitstelle. Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehrkräfte gemeinsam die Ursache ausfindig machen. Ein Anwohner hatte in seinem Garten kontrolliert Kleinstmengen an Grünschnitt in einer Metalltonne verbrannt und somit eine mäßige Rauchentwicklung verursacht. Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.