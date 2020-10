Karlsruhe – Exhibitionist im Waldgebiet

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag meldete ein 46-jähriger Jogger, der im

Durlacher Waldgebiet Sonnenberg nahe der Jean-Ritzert-Straße unterwegs war,

einen Exhibitionisten.

Der unbekannte Mann stand gegen 17:50 Uhr unweit des Waldparkplatzes mit

heruntergelassener Hose und zeigte sein entblößtes Glied in Richtung des

Joggers.

Der Läufer beschrieb den Mann als etwa 20 – 25 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle

Haare, einen leichten Oberlippenbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Als

Oberbekleidung trug er eine gelbe bzw. ockerfarbene Jacke.

Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer

0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 29-Jähriger randalierte auf Firmengelände

Karlsruhe (ots) – Auf einem Firmengelände im Gewann Im Emsbühl hat ein

ehemaliger Mitarbeiter der Firma einen Mitarbeiter geschlagen und mehrere

Sachbeschädigungen verübt. Der 29-Jährige kam gegen 13.45 Uhr, trotz Hausverbot

zur Firma und wollte ein Gespräch mit dem Inhaber führen. Da dieser jedoch nicht

anzutreffen war ging er in eine Lagerhalle, nahm einen Spatenstiel und

zertrümmerte damit an einem Firmenfahrzeug mehrere Scheiben. Als ein Mitarbeiter

einschreiten wollte, wurde er von dem 29-Jährigen geschlagen. Danach stieg der

Beschuldigte in einen Radlader, fuhr zu einer weiteren Lagerhalle und dort gegen

das Hallentor, das dadurch erheblich beschädigt wurde. Damit nicht genug ging er

zurück, nahm erneut den Spatenstiel und zertrümmerte an einem weiteren

Firmenwagen die Scheiben. Anschließend verließ er das Gelände. Der angerichtete

Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Karlsruhe – 37-Jähriger leistet nach Körperverletzungen Widerstand

Karlsruhe (ots) – Am Karlsruher Festplatz leistete am Mittwochnachmittag gegen

15:40 Uhr ein 37-jähriger Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die

hinzugerufenen Polizeibeamten, nachdem er zuvor auf Männer einer dortigen

Baustelle eingeschlagen hatte.

Das Motiv des 37-Jährigen, warum er die Konfrontation mit den Arbeitern suchte,

ist noch unklar. Da im weiteren Verlauf auch die Gefahr bestand, dass es durch

ihn zu weiteren Übergriffen kommt, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden.

Allerdings wehrte er sich auch nach dem Anlegen der Handschließen mit aller

Kraft gegen die Polizeibeamten. Dabei schlug er mit Händen und Ellenbogen nach

Ihnen, während er sie zudem die gesamte Zeit über mit übelsten Schimpfwörtern

beleidigte.

Nach der Untersuchung durch einen Arzt wegen einer erlittenen Kopfplatzwunde

konnte der Mann in die Gewahrsamszelle gebracht werden, wo er weiter durch

aggressives Verhalten gegenüber den Beamten auffiel.

Ein Polizist trug bei der Festnahme leichte Verletzungen davon, blieb aber

dienstfähig. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

Karlsruhe – Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots) – Vermutlich schwere Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein

37-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er beim Überqueren eines Bahnübergangs

das Rotlicht missachtete und hierdurch von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 37-Jährige kurz

vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Sonntagstraße in nördlicher Richtung. Den

Bahnübergang an der Mathystraße wollte er geradeaus in Richtung Friedenstraße

überqueren, missachtete dabei aber offenbar das Rotlicht der dortigen

Ampelanlage. Beim Überqueren der Schienen bemerkte er wohl noch die aus

westlicher Richtung herannahende Straßenbahn und versuchte noch auszuweichen.

Dennoch wurde sein Fahrrad und auch er selbst von der Bahn erfasst. Der

37-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und erlitt offenbar schwere Verletzungen.

Sein Mountainbike geriet unter die Straßenbahn und wurde vollständig zerstört.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Straßenbahnverkehr musste auf dem betreffenden Gleisabschnitt bis kurz nach

18:30 Uhr gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf etwa 3.000 Euro,

das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 600 Euro.

Linkenheim-Hochstetten – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, den ein 65-Jahre alter Mercedes-Fahrer mit fast 2,3 Promille am

Mittwochabend angerichtet hat.

Gegen 20:20 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Karlsruher Straße in

Linkenheim. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung streifte er

beim Vorbeifahren den Außenspiegel der entgegenkommenden Kia-Fahrerin.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers

Waldstadt starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb der 65-Jährige erst einmal

eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Dettenheim – Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe (ots) – Gartengeräte im Wert von über 500 Euro hat ein Unbekannter

zwischen Montag 16:00 Uhr und Mittwoch 15:45 Uhr aus einer Gartenlaube in der

Straße „Am Sportplatz“ in Rußheim entwendet.

Über die Eingangstür verschaffte sich der Dieb mithilfe eines Schraubendrehers

gewaltsam Zutritt in die Laube. Im Inneren nahm er die aufgefundenen

Gartengeräte an sich. Anschließend suchte er eine Blechhütte auf dem gleichen

Grundstück auf und öffnete auch diese gewaltsam. Nach bisherigen Erkenntnissen

wurde hier jedoch nichts entwendet. Mit seiner Beute konnte der Langfinger

bislang unerkannt flüchten.

Zeugen werden gebeten beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256 932933 zu melden.

Ettlingen – Auffällige Motorradfahrer

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, gegen 01.30 Uhr, fielen einer Streifenbesatzung

des Polizeireviers Ettlingen mehrere Jugendliche mit Motocross-/

Enduro-Motorrädern im Bereich der Rastatter- beziehungsweise Goethestraße in

Ettlingen auf.

Es handelte sich um fünf bis sieben Motorradfahrer, alle auf Motocross-

beziehungsweise Enduro-Maschinen. An einigen der Zweiräder waren keine

Kennzeichenschilder angebracht, an anderen waren die Kennzeichen mittels

schwarzem Klebeband unkenntlich gemacht worden.

Die Motorradfahrer verteilten sich beim Erkennen des Streifenwagens in

verschiedene Richtungen, teilweise befuhren sie sogar den Gehweg. Eine

schwarz-weiße Maschine mit abgeklebtem Kennzeichen konnte noch kurze Zeit

verfolgt werden, bis sie in einen mit Pollern für den Fahrzeugverkehr gesperrten

Fußweg in Ettlingenweier abbog. Diese war besetzt mit einem männlichen

Jugendlichen, der mit einem schwarzen Pullover und einer grauen Jogginghose

bekleidet war.

Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht

haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07243 / 32000 beim

Polizeirevier Ettlingen entgegengenommen.

Karlsruhe – Zwei junge Radfahrer unter erheblicher Alkoholeinwirkung ertappt

Karlsruhe (ots) – Zwei erheblich betrunkene Radfahrer ertappten Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt in der Nacht zum Freitag in der Karlsruher

Südstadt.

Zunächst fuhr ein 20-Jähriger im Bereich der Rüppurrer-/ Baumeisterstraße mit

seinem Mountainbike in südlicher Richtung. Aufgrund seiner schwankenden

Fahrweise im Bereich der Bahngleise unterzogen ihn die Polizisten einer

Verkehrskontrolle. Schließlich ergab ein Vortest einen Wert von 1,68 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, darüber hinaus erging eine Meldung an die

Führerscheinstelle.

Unter Nutzung der gesamten Straßenbreite fiel ein 16-jähriger Radfahrer gegen

zwei Uhr im Bereich der Nowackanlage auf. Er war laut Vortest mit 2,1 Promille

alkoholisiert und musste auch eine Blutprobe abgeben. Auch in diesem Fall wird

die Führerscheinstelle von dem Ereignis benachrichtigt.

Beide Alkoholsünder müssen nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an

die Staatsanwaltschaft Karlsruhe rechnen.

Ettlingen – Polizeibeamte angegriffen

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar psychisch auffällige Frau musste am

Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, in Gewahrsam genommen werden, weil sie

Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hatte.

Zuvor war die 50-Jährige in der Pforzheimer Straße in Ettlingen bei einer

Nachbarin vorstellig geworden. Diese verständigte die Polizei, da sie sich auf

das seltsame Verhalten der Dame keinen Reim machen konnte.

Beim Eintreffen der Beamten erzählte die Frau wirres Zeug und wollte einen der

Polizisten angreifen. Diesem gelang es jedoch, den Angriff abzuwehren und die

Frau zu Boden zu bringen. Mit Hilfe weiterer Kräfte gelang es schließlich, die

sich heftig wehrende Frau im Streifenwagen nach Karlsruhe in den Gewahrsam zu

bringen. Während der ganzen Maßnahmen beleidigte die Frau fortwährend die

Polizisten.

Glücklicherweise wurde keiner der Polizeibeamten bei dem Einsatz verletzt. Die

50-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Karlsruhe – 92-Jährige wird mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Klinik eingeliefert

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines abgelegten Spüllappens auf einer noch heißen

Herdplatte kam es zu einer starken Rauchentwicklung am Mittwochabend in der

Straße „Am Berg“ in Grünwettersbach.

Gegen 22:00 Uhr meldete die 92-jährige Wohnungsinhaber über ihren Hausnotruf den

brennenden Spüllappen und die dadurch entstandene starke Rauchentwicklung. Durch

den alarmierten Rettungsdienst wurde die Rentnerin vor Ort versorgt und im

Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung, ein Sachschaden entstand nicht.