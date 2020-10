Mannheim-Wohlgelegen: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt und abgehauen – Wer hat den Unfall beobachtet?

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am

Mittwochabend im Stadtteil Wohlgelegen beim Vorbeifahren das Auto eines

Verkehrsteilnehmers und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der

Unbekannte streifte gegen 20.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße beim

Vorbeifahren den BMW eines 52-jährigen Mannes, der gerade nach rechts in die

Garnisonstraße abbog. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach weiter. Am

BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Nach Angaben des Geschädigten soll es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um

einem dunklen Opel Corsa gehandelt haben, an dessen Steuer eine männliche Person

saß. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Bundespolizei nimmt Schmierfink fest

Karlsruhe (ots) – Am gestrigen Mittwochmorgen beobachtete ein Mitarbeiter der

Deutschen Bahn, wie ein 23-jähriger Deutscher in der Regionalbahn von Mannheim

nach Karlsruhe mehrere Wände des Zuges mit einem roten Filzstift beschmierte.

Der aufmerksame Zeuge verständigte die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof,

welche den jungen Tatverdächtigen im Zug antreffen und kontrollieren konnte. Da

sich der junge Mann unkooperativ verhielt, musste er zur Identitätsfeststellung

auf die örtliche Wache gebracht werden. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen

konnte ein Ausweisdokument aufgefunden werden. Die Überprüfung der Personalien

ergab, dass der junge Mann schon wegen ähnlichen Taten polizeilich in

Erscheinung getreten war. Weiterhin gab der Tatverdächtige an, Alkohol getrunken

zu haben, lehnte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest zu seiner Entlastung

ab. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er seinen Weg

fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Mannheim-Jungbusch: Scheibe eines Lokals beschädigt, ein Gast leicht verletzt

Mannheim-Jungbusch (ots) – Ein 22-jähriger Mann beschädigte am frühen

Donnerstagmorgen die Scheibe eines Lokals im Stadtteil Jungbusch. Der junge Mann

wollte kurz nach drei Uhr das Lokal in der Jungbuschstraße aufsuchen. Als ihm

jedoch der Zutritt verwehrt wurde, kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit

dem Personal der Kneipe, in dessen Verlauf der Mann gegen die Fensterscheibe

schlug oder trat, die daraufhin zerbarst. Durch herabfallende Glasscherben

erlitt eine Lokalbesucherin leichte Verletzungen. Kurz vor dem Eintreffen einer

Polizeistreife flüchtete der aggressive Mann die Jungbuschstraße entlang in die

Beilstraße. Er wurde durch einen Zeugen verfolgt, der ihn jedoch aus den Augen

verlor. Der zunächst unbekannte Mann konnte schließlich aufgrund Zeugenaussagen

als 22-jähriger wohnsitzloser Mann identifiziert werden. Gegen ihn wird nun

wegen Sachschädigung und Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren und städtische Mitarbeiter beleidigt.

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 26-jähriger Mann fuhr am Mittwochvormittag im

Stadtteil Neckarstadt unter Drogeneinfluss mit dem Auto und beleidigte

Mitarbeiter der Stadt. Der Mann fiel zwei städtischen Mitarbeitern gegen 10.30

Uhr auf, da er sein Fahrzeug verkehrswidrig auf einer Sperrfläche in der

Mittelstraße abgestellt hatte. Als die beiden Mitarbeiter ihn darauf

angesprochen und mit einer Verwarnung belegt hatten, beleidigte er diese mit

Worten der Gossensprache. Durch verständigte Polizeibeamte wurde der 26-Jährigen

im Rahmen der Anzeigenaufnahme einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die

Beamten deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Ein Drogentest

bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Mann wird nun

wegen Beleidigung und Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Es sieht

einem Fahrverbot entgegen.

Mannheim/Wohlgelegen: Technischer Defekt setzt Audi in Brand – 10 000,- Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 21.40 Uhr, wurde der Polizei ein

Fahrzeugbrand im Stadtteil Wohlgelegen, gemeldet. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand geriet hier ein in der Straße Pfeifferswörth geparkter Pkw Audi

in Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim schnell unter

Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Als Brandursache wird ein technischer

Defekt angenommen. Ersten Schätzungen zur Folge beläuft sich der Sachschaden, an

dem zu großen Teilen ausgebrannten Pkw, auf ca. 10 000,- Euro. Verletzte waren

nicht zu verzeichnen.