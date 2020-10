Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von nasser Fahrbahn abgekommen – Totalschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 9 Uhr an der Zusammenführung der beiden Fahrbahnen B292/L550. Ein

21-jähriger fuhr mit seinem BMW von Sinsheim in Richtung Waibstadt, als er in

einer Rechtskurve bei nasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster

Geschwindigkeit ins Schleudern gerät und zunächst mit einem Verkehrsschild und

der Leitplanke kollidiert, ehe er in die Böschung/Abwasserrinne rutscht. Nach

der Erstversorgung durch einen Rettungswagen, war der Mann glücklicherweise

nicht verletzt. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden von

2.000EUR, am Auto des 21-jährigen entstand ein Totalschaden, es musste

abgeschleppt werden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einem Marder ausgewichen – Unfall verursacht – 15.000EUR Schaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 22:15 Uhr nahe

eines Gartencenters in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige

befuhr mit ihrem Audi auf der Südtangente in Richtung Wiesloch. Als sie nach

links in die Hauptstraße abbiegen wollte, musste sie einem Marder ausweichen,

weshalb die die dortige Verkehrsinsel überfuhr. Hierbei wurde ein

Verkehrszeichen beschädigt, zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Am

Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden beträgt rund 15.000EUR.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – hoher Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kollmerstraße. Eine 23-jährige Frau

beschädigte mit ihrem Suzuki einen geparkten Porsche und fuhr anschließend

einfach weiter, ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Als der Besitzer

des Porsche den Schaden an seinem Auto bemerkte informierte er das Revier in

Hockenheim über die Unfallflucht. Kurze Zeit später meldete sich die 23-jährige

auf der Dienststelle und gab an Verursacherin des Unfalls zu sein. Der

Sachschaden beträgt rund 10.000EUR, der Führerschein der jungen Frau wurde

einbehalten.

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen – Unfall verursacht – zwei Autos mit Totalschaden

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr an

der Kreuzung L459/Mühlweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger BMW-Fahrer

fuhr auf der L459 in Richtung Waibstadt, als an der Einmündung zur Mühlstraße

eine 45 Jahre alte VW-Fahrerin die Vorfahrt des 27-jährigen nicht beachtete und

die beiden Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand, an beiden Autos

entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10.000EUR.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend kam es gegen 19:30 Uhr zu

einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L599/K4250. Ein hinterherfahrender Zeuge

beobachtete einen 45-jährigen Audi-Fahrer wie er aus Richtung Hockenheim kommend

zuerst auf der B36 und anschließend auf der L599 Schlangenlinien fuhr. Als der

Mann nach rechts auf die K4250 abbog, nahm er einen zu großen Bogen und

kollidierte hierbei mit einer 52-jährigen Fiat-Fahrerin, die verkehrsbedingt an

der Ampel wartete. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Ketsch fort

und stoppte erst, als der hinter ihm fahrende Zeuge mehrfach Lichthupe gab. Eine

dazu gerufene Streife führte einen Atemalkoholtest durch, welcher knapp zwei

Promille ergab – ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Führerschein des

52-jährigen wurde einbehalten, der Sachschaden beträgt rund 5.000EUR.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: An geparktem Auto Lack verkratzt – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit

zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Nußloch ein geparktes Auto.

Die Geschädigte stellte ihren Seat am Dienstag, gegen 15.30 Uhr auf einem

Parkplatz in der Leopoldstraße ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr

wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass Unbekannte den Lack an

der Fahrertür und der hinteren linken Tür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt

hatten.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienlichen Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu

melden.

Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitsmessanlage – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie erst am 30.09.2020 zur

Anzeige gebracht wurde, beschädigte ein unbekannter Täter in der Nacht von

Samstag auf Sonntag eine Geschwindigkeitsmessanlage in Hoffenheim. Der

Unbekannte besprühte kurz vor Mitternacht die Kamera-Scheibe des in der

Sinsheimer Straße aufgestellten Geschwindigkeitsüberwachungs-Anhängers mit

schwarzer Lackfarbe. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0 zu melden.

Hemsbach/BAB 5: Unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Hemsbach/BAB 5 (ots) – Ein 43-jähriger Mann war am späten Mittwochabend unter

Drogeneinfluss mit dem Auto in Hemsbach unterwegs. Der Mann fiel einer

Polizeistreife kurz vor Mitternacht auf, als er mit seinem Opel mit überhöhter

Geschwindigkeit die Hüttenfelder Straße in Richtung Autobahn befuhr. Die Beamten

folgten dem Opel bis auf die A 5 in richtung Heidelberg. Beim Überholen

beleidigte er die Beamten mit ausgestrecktem Mittelfinger. Die Polizisten

stoppten das Fahrzeug schließlich am Autobahnkreuz Weinheim. Bei der Kontrolle

fiel diesen sogleich auf, dass der 43-Jährige offenbar unter dem Einfluss

berauschender Mittel stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4

Promille. Ein auf dem Polizeirevier Weinheim durchgeführter Drogentest reagierte

positiv auf Kokain, Amphetamin und Cannabis. Daraufhin wurde dem Mann eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Alkohol-

und Drogeneinfluss sowie wegen Beleidigung ermittelt. Die Weiterfahrt mit dem

Auto wurde ihm untersagt. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.