Heidelberg-Rohrbach: Fahrradfahrer zerkratzt PKW und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15

Uhr auf der Straße „Kolbenzeil“, bei dem sich der Verursacher anschließend

einfach von der Unfallstelle entfernte. Der Geschädigte saß in seinem am

Fahrbandrand geparkten Auto, als er zwei Fußgänger neben sich bemerkte. Einer

der unbekannten Fußgänger schob ein Fahrrad, mit dem er einen Kratzer am Auto

des Geschädigten verursacht haben soll. Als dieser ausstieg, um die beiden

Unbekannten zur Rede zu Stelle, entfernten diese sich vom Ort des Geschehens.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000EUR.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Fußgängern machen können oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter

der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.