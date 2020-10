Mehrere Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Budenheim (ots) – Dienstag, 29.09.2020, 12:00 Uhr – 15:40 Uhr

Von bislang unbekannten Tätern wurden in Budenheim, vermutlich am Dienstagmittag

im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 15:40 Uhr, insgesamt neun Pkw beschädigt. Die

beschädigten Fahrzeuge waren in der Wilhelmstraße geparkt. An allen beschädigten

Pkw verschiedenster Hersteller, wurde jeweils die Beifahrerseite mit einem

spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Der

Sachverhalt wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen,

jedoch bestehen derzeit keinerlei Täterhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz

2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Trickdiebstahl mit hohem Sachschaden auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Mittwoch, 30.09.2020, 11:24 Uhr

Auf einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Mombach wird ein älteres Ehepaar am

Mittwochvormittag um mehrere Tausend Euro Bargeld betrogen. Am Vormittag hebt

die 78-jährige Geschädigte bei ihrer Bank einen mittleren vierstelligen

Bargeldbetrag ab, um eine Handwerkerrechnung bezahlen zu können und verstaut das

Geld in einer Tasche. Anschließend parken die 78-Jährige und ihr 82-jähriger

Ehemann, gegen 11:24 Uhr, ihren Pkw auf dem Parkplatz bei einem Drogerie- und

Einkaufsmarkt im Bereich „Alte Markthalle“ im Stadtteil Mombach. Die Ehefrau

entnimmt einen kleinen Bargeld Betrag aus der Tasche und geht zum Einkaufen in

einen Drogeriemarkt. Der Ehemann verbleibt mit der Tasche und dem restlichen

Bargeld im Pkw. Während der 82-Jährige auf seine Ehefrau wartet, öffnet nach

einigen Minuten ein unbekannter Mann die Fahrertür des Pkw. Der unbekannte

behauptet, dass die Ehefrau an der Kasse des Einkaufsmarktes stehe und doch mehr

Geld benötige als ursprünglich gedacht. Er sei nun geschickt worden, um der

Ehefrau den Geldbeutel zu bringen. Der gutgläubige 82-Jährige Ehemann, der

körperlich leicht eingeschränkt ist, übergibt dem unbekannten die Tasche in der

sich das gesamte Bargeld und noch weitere Dokumente befinden. Der Täter

verschwindet hiernach in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung durch

mehrere Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Mainz 2 kann der Täter nicht

mehr gefunden werden. Er soll kurze braune Haare haben und während der

Tatausführung mit einer braunen Jacke und Bluejeans bekleidet gewesen sein. Bei

der gestohlenen Tasche handelt es sich um einen schwarzen Stoffbeutel mit

Reißverschluss. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht dringend nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall

geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer

06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Nieder-Olm, Bagger-Diebstahl von Baustelle, Zeugen gesucht

Nieder-Olm (ots) – Montag, 28.09.2020 – Dienstag 29.09.2020

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es zum Diebstahl zweier

Baumaschinen in Nieder-Olm.

Der oder die unbekannten Täter entwenden von einer Baustelle im Bereich der

Heinrich-Böll-Straße einen Bagger und eine Rüttelplatte.

Der Diebstahl der beiden Baumaschinen wird erst am Dienstagmorgen durch den

Betreiber der Baustelle festgestellt und der Mainzer Polizei gemeldet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Mainz, Finderin gibt hohen Geldbetrag bei Polizei ab

Mainz (ots) – Einen mittleren dreistelligen Geldbetrag hat eine ehrliche

Finderin am Mittwochnachmittag bei der Polizei auf dem Mainzer Lerchenberg

abgegeben. Sie war zur Mittagszeit in einem Discounter in einem Mainzer

Stadtteil einkaufen. Auf dem Parkplatz fallen ihr dann plötzlich die Geldscheine

auf, die offensichtlich eine Person zuvor dort verloren hat. Sie gibt an der

Kasse des Discounters Bescheid und bringt den Geldbetrag ohne Umwege zur

Polizei. Dort erläutert sie die Auffindesituation und übergibt das Geld.

Der Verlierer oder die Verliererin dürfen sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3

melden. Ausgehändigt wird das Geld jedoch nur, wenn zweifelsfrei die genaue

Summe, die Stückelung der Geldscheine und der mögliche Verlustort beschrieben

werden können.

Mainz – Finthen, Bei Einbruch in Einfamilienhaus- Täter durch Bewohnerin angetroffen und geflüchtet

Mainz-Finthen (ots) – Mittwoch, 30.09.2020, 14:40 – 14:50 Uhr

Am Mittwoch, den 30.09.2020 kommt es gegen 14:40 Uhr zum Einbruch in ein

Einfamilienhaus im Bereich der Rosmerthastraße in Mainz-Finthen.

Der bislang unbekannte Täter betritt den rückwärtigen Gartenbereich des

Anwesens, wirft die Scheibe der Terrassentür ein und betritt das Haus.

Eine Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im ersten OG des Hauses aufhält,

wird durch die Geräusche im Erdgeschoss aufmerksam und begibt sich nach unten.

Hierbei trifft sie auf den unbekannten Täter, der daraufhin unmittelbar, über

Terrassentür und Garten, die Flucht ergreift.

Eine unmittelbar eigeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne

Ergebnis.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca.170 cm, schlanke Figur, trug eine dunkle Jacke und dunkle Hose,

sowie eine dunkle Wollmütze

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.