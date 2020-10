Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verhinderte Trunkenheitsfahrt mit E-Bike

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Donnerstag, 01.10.2020, gegen 03:30 Uhr, fielen einer Streife zwei junge Männer vor einer Neustadter Bar auf, da diese sich lautstark unterhielten. Einer der Beiden war gerade dabei sein E-Bike aufzuschließen. Bei ihm, aber auch bei seinem Begleiter, konnte eine deutliche Alkoholisierung erkannt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,09 Promille. Aus diesem Grund wurde das E-Bike, um eine Fahrt zu unterbinden, vorbeugend sichergestellt. Der 19Jährige und sein 22jähriger Kumpel wurden letztlich noch zur Ruhe ermahnt und traten danach ihren Heimweg zu Fuß an.

Neustadt: Pkw fährt auf Motorroller auf – Fahrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagmorgen, 29.09.2020, gegen 08:00 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Adolf-Kolping-Straße / Speyerdorfer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Die 34jährige Neustadterin fuhr mit ihrem Pkw einem vorausfahrenden Motorrollerfahrer auf. Der 17Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und zog sich Verletzungen im linken Fuß zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Pkw-Fahrerin muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Neustadt: Betrunkenem Rollerfahrer misslingt Flucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 29.09.2020, kurz nach 03:00 Uhr, fiel einer Funkstreife die unsichere Fahrweise eines Kleinkraftrades in der Nachtweide auf. Da der Roller in deutlichen Schlangenlinien geführt wurde, sollte der Fahrer kontrolliert werden. Die unmissverständlichen Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer jedoch und setzte seine Fahrt dann über die Branchweilerhofstraße fort. Im weiteren Verlauf befuhr der Roller die Fußgänger-/Radfahrerbrücke über die B38 in Richtung Mußbach, so dass die Funkstreife nicht folgen konnte. Ein Alternativweg war schnell gefunden und der Rollerfahrer konnte am Ende der Brücke festgestellt werden. Er stand neben seinem Roller, welchen er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte. Die Gründe der Flucht waren auch schnell klar. Der 37jährige aus Neustadt ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es wurde eine Alkoholkonzentration von 1,56 Promille in seiner Atemluft festgestellt. Weiter ergaben sich Anzeichen auf Drogenkonsum, welche mit einem Schnelltest erhärtet wurden. Anfang September fiel der Mann in gleicher Weise schon einmal auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.